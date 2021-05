"Top model" to jeden z popularniejszych programów stacji TVN, w którym uczestnicy rywalizują o kontrakt z agencją modeli i modelek, firmą kosmetyczną oraz o okładkową sesję zdjęciową. Wielu osobom program otworzył drzwi do kariery w modelingu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak zmieniła się Olga Kaczyńska z drugiej edycji "Top Model". Czym się zajmuje?

Każda edycja "Top model" rozpoczyna się naborem kandydatów. Od ósmej edycji pojawiły się również Złote i Srebrne Bilety. Dzięki uzyskaniu Złotego Biletu dany uczestnik omija Bootcamp i trafia od razu do domu modelek. Srebrny Bilet gwarantuje taką samą pozycję, jednak jest przyznawany przez widzów w drodze głosowania.

"Top Model". Jury zdecydowało, kto powalczy o Srebrny Bilet

Castingi do dziesiątek edycji "Top Model" w TVN trwają do 31 maja. Tymczasem już 26 maja w mediach społecznościowych programu pojawiła się informacja, że pierwsi uczestnicy zostali już wybrani:

Znamy kandydatów do srebrnego biletu! Głosować na swojego faworyta możecie na naszej stronie.

Pod postem pojawiła się jednak duża liczba komentarzy zarówno od widzów, jak i kandydatów do programu. Wszyscy byli ogromnie zdziwieni taką decyzją organizatorów. Oznacza ona bowiem, że wiele osób, które chciały zgłosić się do programu i mają na to jeszcze czas do końca maja, zostanie już wykluczonych z możliwości otrzymania Srebrnego Biletu.

Jednak jak zapewniają organizatorzy w regulaminie konkursu "Top Model" od początku jest zapis, dotyczący Głosowania Internautów. Wynika z niego, że termin tego głosowania zostanie podany przez organizatora na oficjalnej stronie programu. Zatem wystarczyło śledzić stronę, by wiedzieć, że kandydaci do Srebrnego Biletu zostaną wskazani przez jury jeszcze przed końcem castingów. Kto zdecydował się wcześnie zgłosić, zwiększył swoje szanse na wejście do programu.

"Top model". Kandydaci do Srebrnego Biletu

Wśród kandydatów do Srebrnego Biletu znaleźli się:

Adam Lochyński - student fizjoterapii na AWF-ie. Jego pasją jest muzyka i treningi

Małgorzata Miłek - studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia podróże, jest fanką narciarstwa i filmów Marvela

Sara Prentka - office manager i studentka zarządzania. Zajmuje się też modelingiem

Anna Szczepańska - pochodząca z Krakowa fanka gry w tenisa. Pływa, uprawia jogę i uwielbia spacery z psem. Pierwsze kroki na wybiegu ma już za sobą

Adam Szczepiński - kocha sport, siłownię, podróże i samorozwój. Marzy o karierze w modelingu

Klaudia El Dursi nabawiła się problemów ze zdrowiem podczas pracy na Zanzibarze

A wy, komu kibicujecie?