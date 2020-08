Kto obietnicą łakoci i władzy zwabił Edmunda z powieści Lew, czarownica i stara szafa? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Co wieczór, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie dotyczące znanej powieści fantasy. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Kto obietnicą łakoci i władzy zwabił Edmunda z powieści "Lew, czarownica i stara szafa"?

A. Biała Czarownica

B. Zła Czarownica ze Wschodu

C. Cruella de Mon

D. Baba-Jaga

Uczestniczka programu od razu odrzuciła wariant C - Cruella de Mon i D - Baba-Jaga. Według niej są to postacie z innych bajek. Nie będąc pewną swojej odpowiedzi, zdecydowała się na wykorzystanie kolejnego koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela.

Rozmowa z przyjacielem naprowadziła uczestniczkę programu na wariant B - Zła Czarownica ze Wschodu. Pani Olga poszła za głosem swojej intuicji oraz przyjaciela i zdecydował się ostatecznie na zaznaczenie odpowiedzi B.

Tym razem się nie udało. Prawidłową odpowiedzią jest wariant A - Biała Czarownica. Pani Olga ostatecznie zdobyła 1 000 zł, czyli pierwszy próg gwarantowany.