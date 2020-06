"Hotel Paradise". Marietta okradziona! Przez złodziei nie ma co jeść. "Wyobrażacie to sobie?"

Marietta zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w randkowym show "Hotel Paradise". To właśnie tam zakochała się w Krzysztofie Duckim znanym jako "Chris", który także odwzajemniał jej uczucie. Para nie tylko przetrwała cały program, ale i go wygrała. Po emisji postanowiła spróbować być razem w codziennym życiu. Marietta i Chris zamieszkali razem i z pozoru wydawało się, że dobrze im się układa. Niestety, ku zaskoczeni fanów, nagle zerwali. Choć ich drogi się rozeszły, internauci nadal bacznie śledzą losy każdego z nich. Marietta aktywnie prowadzi media społecznościowe, w których co rusz udostępnia nowinki z życia codziennego. Ostatnim razem podzieliła się z fanami dosyć smutną wiadomością. Okazało się, że została okradziona.

24-letnia celebrytka nagrała InstaStories, w którym opisała całą sytuację. Ktoś ukradł jej paczkę od cateringu, który codziennie rano przywoził jej jedzenie. Choć straty nie były duże, Marietta nie kryła swojego zaskoczenie. Nie spodziewała się, że można kogoś okraść z ... jedzenia.

Ukradli mi wczoraj catering spod drzwi. Wyobrażacie to sobie? Ukradli po prostu catering. Nie mam dzisiaj co jeść - powiedziała podczas nagrywania InstaStories.

Warto dodać, że Marietta w programie przedstawiała się jako księgowa. Jednak program wiele zmienił w jej życiu. Porzuciła dawny zawód i od teraz zajmuje się Instagramem i YouTubem, na którym publikuje filmiki o swoim życiu prywatnym. Obecnie ma ponad 300 tysięcy obserwujących, a na jej profilach pełno jest reklam przeróżnych produktów.