Pokój małej Ashy, córeczki Joanny Krupy zdecydowanie przypomina komnatę małej księżniczki. Eleganckie meble, dodatki i zabawki - wszytsko jest w pięknym pudrowym różu. Co jak co, ale trzeba przyznać, że Joanna ma wyczucie stylu i robi wszystko, by córeczka czuła się jak prawdziwa królowa. Taki pokój to z pewnością spełnienia marzeń każdej dziewczynki.



screen Instagram / @joannakrupa