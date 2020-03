Martyna Wojciechowska chwali się aktywnie spędzonym czasem w domu, ale to mieszkanie skupia naszą uwagę. Co za wnętrza

Kuchnia jest jednym z najważniejszych pomieszczeń 200-metrowego apartamentu Martyny Wojciechowskiej, który znajduje się na warszawskim Żoliborzu. To właśnie przy stole podróżniczka najchętniej pozuje do zdjęć ze swoją córką Marysią w leniwe niedziele, chwaląc się rodzinną formą spędzania wolnego czasu. Gwiazda, aranżując mieszkanie, nie mogła odejść od swoich upodobań do naturalności, dlatego we wnętrzach przeważa drewno i kolory przyrody.