Paweł Deląg romantycznie pozuje z piękną Patrycją. "Wreszcie normalna dziewczyna"

Paweł Deląg niezwykle rzadko dzieli się publicznie swoją prywatnością. Od pewnego czasu jednak zastanawiano się, z kim związany jest aktor. Deląg postanowił zaspokoić ciekawość fanów i opublikował zdjęcie u boku pewnej piękności. Romantyczne ujęcie wywołało entuzjazm wśród obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Markowska była partnerką Pawła Deląga

Paweł Deląg u boku piękności. "Wreszcie normalna dziewczyna"

Deląg od wielu lat uważany jest za jednego z naczelnych amantów polskiego kina. Aktor cieszy się sporym zainteresowaniem kobiet zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. Nic więc dziwnego, że wielu zastanawiało się, z kim aktualnie związany jest gwiazdor, zwłaszcza, że rok temu zdradził, że ponownie jest zakochany. Wszystko stało się jasne w weekend, gdy Deląg zdecydował się pokazać swoją miłość. Na zdjęciu widzimy aktora u boku pięknej Patrycji. Para pokazała się na tle Plażówki zlokalizowanej na warszawskiej Saskiej Kępie. Wiemy już, że kobieta nie jest związana ze światem show-biznesu w porównaniu do poprzednich partnerek Deląga.

W komentarzach pod postem momentalnie zaroiło się od gratulacji i słów uznania. Fani wyraźnie cieszą się ze szczęścia gwiazdy "Przyjaciółek". "Ślicznie razem wyglądacie", "Wreszcie normalna dziewczyna", "Jesteście dla siebie stworzeni" - czytamy. Jednocześnie nie umknęła ich uwadze także różnica wieku pomiędzy dwojgiem. Choć nie wiadomo, ile lat ma wybranka Deląga, komentujący dostrzegają, że kobieta jest od niego wyraźnie młodsza. Wiemy natomiast, że Patrycja jest z wykształcenia psychologiem i prowadzi terapie zarówno indywidualne, z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Terapie prowadzone przez nią są także dedykowane parom i całym rodzinom. Jest certyfikowaną psychoterapeutką, a jej poradnia znajduje się w Siedlcach. Czy Patrycja okaże się tą jedyną?

Lista relacji Pawła Deląga jest imponująca

Życie uczuciowe Pawła Deląga budzi nieprzerwane emocje wśród mediów i fanów. Aktor w przeszłości miał być związany m.in. z Bogną Sworowską, Patrycją Markowską, Agnieszką Sienkiewicz czy Dominiką Kulczyk. Choć żadna ze wspomnianych relacji nie przetrwała próby czasu, Deląg przyznał swego czasu, że tylko z jedną wybranką był gotowy na ślub. Paweł Deląg i Emma Kiworkowa tworzyli parę przez siedem lat. W tym czasie, aktor zdążył oświadczyć się ukochanej, jednak do ślubu finalnie nie doszło. "Żałuję, że to się nie wydarzyło, aczkolwiek nigdy to nie było moim marzeniem" - przyznał po latach Deląg. Aktor ma dwóch synów: Pawła ze związku z Katarzyną Gajdarską i Mikołaja z innej relacji.

Paweł DelągOtwórz galerię