Kolejna edycji "Tańca z gwiazdami" wystartowała pełną parą. Choć dopiero pierwszy odcinek za nami, to już wiadomo, że w tym sezonie poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. Vanessa Aleksander zaskoczyła i zgarnęła całe 40 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się zarówno Julia Żugaj, jak i Filip Bobek. Oni otrzymali po 38 punktów. Z kolei Natalia Nykiel zgarnęła 30 punktów. Już niebawem widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek, to znaczy, że uczestnicy pilnie szlifują swoje choreografie. Niestety, Natalia Nykiel musiała pilnie przerwać treningi i opuścić Polskę. Co się takiego wydarzyło?

Natalia Nykiel przerwała treningi do "Tańca z gwiazdami". Musiała wyjechać

W pierwszym odcinku nowej serii "Tańca z gwiazdami" żadna para nie odpadła, natomiast w drugim normalnie odbędą się już eliminacje. Jak wiadomo, na naukę układu tanecznego nie ma wiele czasu, jest to bowiem jedynie tydzień. Na dodatek Natalia Nykiel musiała przerwać swoje przygotowania i polecieć do Stanów Zjednoczonych. Miała ku temu ważny powód. Piosenkarka poleciała do Nowego Jorku, gdzie właśnie promuje swój najnowszy album, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformach muzycznych. W związku ze sprawami zawodowymi musiała przerwać próby do programu. Czy z tego względu zostanie w tyle? Zdjęcia Natalii Nykiel z programu znajdziecie w galerii na górze strony.

Natalia Nykiel nie przygotowuje się do "Tańca z gwiazdami"? Menadżer artystki wyjaśnia

Nic bardziej mylnego. Mimo podróży za ocean Natalia Nykiel nie ma żadnych problemów z przygotowaniem się do nadchodzącego odcinka "Tańca z gwiazdami". Jak przekazał jej menadżer, wokalista wiedziała wcześniej o podróży. Właśnie dlatego razem z Jackiem Jeschke inaczej rozplanowali treningi. Fani piosenkarki mogą być więc spokojni. Mężczyzna zapewnił, że nieobecność, nie wpłynie na występ.

Na pewno nieobecność na treningach nie wpłynie na niedzielny występ i nie zaszkodzi Natalii. Ona jest świetnie zorganizowana i już wiedziała o wyjeździe, więc wszystko dobrze zaplanowała

- powiedział w rozmowie ze Światem Gwiazd, po czym dodał: "Przed wylotem trenowała więcej, a po powrocie także już ma zaplanowane kolejne treningi". Myślicie, że Natalia Nykiel dobrze wypadnie w odcinku? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: Niepokojące wieści przed koncertem TVP. Natalia Nykiel nagle musiała zejść ze sceny.