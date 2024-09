Magdalena Ogórek od lat związana jest z telewizją i aktywnie działa w mediach. Do zmiany rządu przez długi czas pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła różnorodne programy m.in. "W tyle wizji" czy "Studio Polska" i "O co chodzi". Oprócz tego ma za sobą również nieudaną próbę kariery w polityce. W 2011 roku kandydowała do Sejmu z SLD. Z ramienia tej samej partii wystawiono ją w wyborach na prezydenta w 2015 roku. Po porażce Magdalena Ogórek raptownie poparła działania Andrzeja Dudy, a także PiS-u. Nie każdy jednak wie, że wcześniej jej największym marzeniem było zostanie aktorką. Niektórzy widzowie z pewnością kojarzą ją z popularnego serialu.

Magdalena Ogórek próbowała rozwinąć skrzydła w aktorstwie. Wystąpiła w znanych produkcjach

Niewielu wie, że Magdalena Ogórek ma na swoim koncie kilka epizodycznych ról w serialach obyczajowych czy filmach fabularnych. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się 22 lata temu. Wówczas wystąpiła w "Na dobre i na złe" jako pielęgniarka. W tym samym roku pojawiła się także w 87. odcinku "Lokatorów". Widzowie mogli ją wówczas zobaczyć zaledwie przez kilka minut. Zagrała bowiem lekko nierozgarniętą sekretarkę, która wchodzi w dialog z jednym z głównych bohaterów. - Ja? Ja wprowadzam ludzi do gabinetu pana prezesa. Czy podać panu kawę? - powiedziała w jednej z kwestii. Tę kultową scenę z jej udziałem nadal można zobaczyć m.in. na platformie YouTube. Zdjęcia Magdaleny Ogórek z tamtych czasów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Magdalena Ogórek nie rozkręciła kariery aktorskiej. Dziesięć lat temu się wycofała

Mimo starań Magdalenie Ogórek nie udało się rozkręcić kariery aktorskiej. W 2014 roku pojawiła się jeszcze w dwóch odcinkach "Na sygnale", ale później zdecydowała się na zakończenie tej przygody. Co ciekawe, karierę zakończyła tak samo, jak próbowała ją zacząć - wystąpiła bowiem w "Na dobre i na złe". ZOBACZ TEŻ: Obejrzeliśmy powrót Ogórek do telewizji. "Tego się nie odzobaczy. Wzdychamy" [OPINIA].

