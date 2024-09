Joanna Opozda jest jedną z popularniejszych aktorek, ale media tak samo jak jej życiem zawodowym interesują się i prywatnym. Przypominamy, że gwiazda ma syna z Antonim Królikowskim, którego samodzielnie wychowuje. Niedawno odbyła się kolejna rozprawa sądowa z jeszcze mężem. Co prawda, aktora od jakiegoś czasu wstrzymuje się i stara się nie roztrząsać prywatnych spraw publicznie, to raz na jakiś czas zdarza jej się rzucić jakąś uszczypliwością w stronę byłego partnera. Jak wiadomo, Antoni Królikowski spodziewa się narodzin drugiego dziecka z nową ukochaną. Co na to Joanna Opozda? Te słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Joanna Opozda otrzymała niezręczne pytanie. Ta reakcja mówi wiele

Jakiś czas temu Antoni Królikowski i jego obecna partnerka wyjawili, że spodziewają się narodzin dziecka. Mimo iż wielu uważało, że ta wiadomość wyprowadzi Joannę Opazdę z równowagi, to ta zareagowała z nadzwyczajnym spokojem. Mało tego, zaapelowała także do internautów, aby nie atakowali Izabeli i uszanowali, że jest w stanie błogosławionym. "Jedyne, o co Was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała wówczas na Instagramie. Ostatnio portal Show News skontaktował się z Joanną Opozdą, by zapytać, czy słyszała, że jej były partner spodziewa się córki. Komentarz aktorki był krótki, lecz bardzo dosadny.

A co mnie to obchodzi

- stwierdziła w rozmowie z portalem i szybko ucięła temat. Wiele wskazuje na to, że aktorka zamierza trzymać się od tego tematu z daleka. Zdjęcia Joanny Opozdy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Antoni Królikowski już niebawem powita córkę na świcie. "Będzie świetnie"

Jeszcze jakiś czas temu media spekulowały na temat płci drugiego dziecka Antoniego Królikowskiego. Ostatnio aktor sam uchylił rąbka tajemnicy i wyjawił, że wraz z ukochaną spodziewają się narodzin córki. Przy okazji mężczyzna zaznaczył, że jest bardzo szczęśliwy z tego powodu i już nie może się doczekać. "Nie miałem jakichś preferencji, bardziej skupiliśmy się na tym, żeby mała była zdrowa. Ale gdy usłyszeliśmy, że to dziewczynka, ucieszyłem się. Będzie świetnie" - obwieścił w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Joanna Opozda zdradza tajniki szczupłej sylwetki. Dzięki temu nie musi liczyć kalorii. "Schudłam dwa kilo".