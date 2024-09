Kabareciarze rezygnują z występów przez powodzie. Internauci reagują

Powodzie na południu Polski zbierają żniwo. W trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Nysy czy Głuchołazów. Są też ofiary śmiertelne. Członkowie kabaretu Paranienormalni nie wyobrażają sobie występować i rozśmieszać publiczności, gdy wielu Polaków przeżywa dramat. Robert Motyka opublikował oświadczenie w tej sprawie.

Kabaret Paranienormalni odwołuje występy przez powodzie. "Pojawia się dylemat moralny"

Na Instagramie członka kabaretu Roberta Motyka pojawił się wpis. "Powódź. Nie tylko Kłodzko pod wodą. Tysiące ludzi na południu Polski przeżywa ogromną tragedię. Jesteśmy w trasie z kabaretem, występujemy, ale pojawia się dylemat moralny - wypada wychodzić na scenę w takiej chwili? Wracamy do domu" - możemy przeczytać. Kabareciarz dołączył do niego informacje o zbiórkach, dzięki którym można wesprzeć powodzian.

Internauci pochwalają decyzję kabareciarzy. "I w takich sytuacjach poznaje się prawdziwych ludzi", "Dobrze, że wracacie do domu. Ma pan szlachetne serce", "Szacunek! Też uważam, że to nie wypada", "Dziękuję za taką postawę", "Jak dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, którzy kierują się empatią i sercem" - komentują. Niektórzy mieli nieco inne zdanie. "Wyjdźcie i przeznaczcie dochód na poszkodowanych tak samo jak to robią kluby sportowe" - zaproponowała jedna z internautek.

Gwiazdy apelują o pomoc dla powodzian

Polskie gwiazdy w mediach społecznościowych udostępniają zbiórki i zachęcają, aby chociaż symbolicznie wesprzeć potrzebujących. "Ciężko przejść obojętnie, patrząc, co się dzieje z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki" - napisała Anna Lewandowska, która podlinkowała stronę Caritasu i Polskiego Czerwonego Krzyża. Wsparcie zapowiedział także Rafał Brzoska. "Uruchamiamy cały dostępny tabor drogowy, by dostarczać nieodpłatnie pomoc napływającą z różnych regionów kraju w rejon klęski żywiołowej" - przekazał miliarder. Dodał także, że uruchomiony zostanie specjalny bezpłatny serwis dostaw paczek dla potrzebujących, a chętni będą mogli je wysłać. Joanna Opozda i Karolina Korwin Piotrowska apelowały natomiast, żeby w tej trudnej sytuacji pamiętać o zwierzętach.