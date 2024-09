Krążące od dłuższego czasu plotki o rozstaniu Jennifer Lopez i Bena Afflecka zostały niedawno potwierdzone. Małżonkowie są w trakcie finalizacji rozwodu. Dokumenty miała złożyć piosenkarka. Gwiazdorska para od dawna nie była widywana razem, aktor i wokalistka przestali też nosić obrączki. Jakiś czas temu okazało się, że zakochani rzeczywiście nie są już razem. Po oficjalnym potwierdzeniu tej wiadomości cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem mediów. Ostatnio Lopez i Affleck znów zostali sfotografowani razem.

Jennifer Lopez i Ben Affleck na wspólnym lunchu. Towarzyszyły im dzieci

Jennifer Lopez i Ben Affleck byli zaręczeni po raz pierwszy na początku lat dwutysięcznych. Po jakimś czasie doszło jednak do rozstania. Niewielu wówczas spodziewało się, że po niemal dwóch dekadach piosenkarka i aktor wrócą do siebie i tym razem uda im się dotrwać do ślubu. Niestety, historia lubi się powtarzać i dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego artystka złożyła papiery rozwodowe. Ostatnio małżonkowie zostali sfotografowani razem po raz pierwszy od ogłoszenia rozstania. Lopez i Affleck zabrali pociechy na wspólny lunch. Dzieci piosenkarki bardzo dobrze dogadują się bowiem z aktorem, gwiazda również ma świetny kontakt z latoroślami męża. Na twarzach Jennifer i Bena próżno było jednak szukać uśmiechu. Byli zakochani prowadzili natomiast ożywioną rozmowę. Aktor gestykulował, dyskutując z (wkrótce byłą) żoną.

Jennifer Lopez sfotografowana z Mattem Damonem. Paparazzi uchwycili intymny gest

Jennifer Lopez pojawiła się niedawno na festiwalu filmowym w Toronto. Piosenkarka promowała swój najnowszy film "Unstoppable". Za kulisami gwiazda spotkała się natomiast z Mattem Damonem, wieloletnim przyjacielem Bena Afflecka. Fotografowie uchwycili na zdjęciu intymną rozmowę wokalistki z aktorem, podczas której trzymali się za ręce. Oboje wyglądali na bardzo zatroskanych. Możliwe, że tematem rozmowy były właśnie relacje między Lopez a jej mężem. ZOBACZ TEŻ: Jennifer Lopez naprawdę myślała, że nikt nie zauważy? Co za wpadka z marnym retuszem!