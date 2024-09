Nie jest tajemnicą, że programy na żywo rządzą się swoimi prawami. W ciągu wielu tematów poruszanych obok siebie łatwo się potknąć i zaliczyć jakąś wpadkę. Właśnie taka sytuacja miała miejsce w najnowszym wydaniu śniadaniówki "halo tu polsat". Zaaferowany Krzysztof Ibisz zaliczył niezłą wtopę, mówiąc o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz: Z Tomkiem Kammelem i Marcinem Prokopem jesteśmy kumplami po fachu

"halo tu polsat". Krzysztof Ibisz wyłożył się na wyborach w USA

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wielkimi krokami. Już na początku listopada amerykanie zadecydują, kto ma rządzić ich krajem. Obecnie trwa bardzo intensywna kampania wyborcza między Kamalą Harris, a Donaldem Trumpem. W nocy z 10 na 11 września odbyła się też pierwsza debata między kandydatami. Według licznych ocen to liderka Demokratów pokonała lidera Republikanów i wypadała o wiele lepiej. Obecne sondaże też wskazują na to, że Kamala Harris ma pięcioprocentową przewagę. Kampania jest na ustach wszystkich nic dziwnego, że w "halo tu polsat" ten temat również został poruszony. Nie obyło się jednak bez pewnej rażącej wpadki. W pewnym momencie w studiu pojawiała się dziennikarka Dorota Gawryluk, która poruszyła właśnie ten wątek. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"halo tu polsat". Krzysztof Ibisz zaliczył rażącą wpadkę. Nikt go nawet nie upomniał

Do studia wprowadzał ją Krzysztof Ibisz, który wspomniał, że Kamala Harris jest pierwszą osobą ciemnoskórą kandydującą na prezydenta w USA. Prezenter, co prawda dodał, że jest to pierwsza kobieta, ale mimo wszystko chyba zapomniał, że pierwszą osobą ciemnoskórą, która kandydowała w Stanach i została prezydentem, był Barack Obama. - To daleko od nas, ale jednak ten wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych będzie bardzo ważny dla świata, dla Polski, dla NATO, dla sytuacji w Ukrainie no i witamy Dorotę Gawryluk. No właśnie, jak wypadła Kamala Harris kandydatka na stanowisko prezydenta, pierwsza osoba ciemnoskóra kandydująca, pierwsza kobieta - powiedział. Co ciekawe, ani prezenter, ani współprowadząca Paulina Sykut-Jeżyna, ani zaproszony gość nie wyłapali pomyłki i jak gdyby nigdy nic kontynuowali rozmowę. ZOBACZ TEŻ: Żona Stuhra w "halo tu polsat" po raz pierwszy o żałobie po aktorze. "Trudno było zorientować się, że cierpi".