Omenaa Mensah i Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiły działać w sprawie zdrowia psychicznego. W tym celu odbyło się spotkanie z ministerką edukacji - Barbarą Nowacką. Kobiety porozmawiały o kluczowych kwestiach, a w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z tego dnia. W komentarzach już zrobiło się gorąco.

Omenaa Mensah i Małgorzata Rozenek spotkały się z ministerką edukacji

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła pochwalić się spotkaniem z Barbarą Nowacką. Wraz z Omeną Mensah miały okazję porozmawiać z ministerką edukacji o hejcie, cyberprzemocy i problemach psychicznych, które dotykają nie tylko znane osoby, ale i nieletnich, uczęszczających do szkół. "Łączymy siły, działamy razem, szukamy rozwiązań, tworzymy plan. W trosce o młodych i razem z nimi, bo mowa nienawiści i hejt nie wygrają z nami. Dzieje się. Dziękuję Barbarze Nowackiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej za czas i otwartość, posłance Agnieszce Pomaskiej za wsparcie dialogu, Adzie Guźniczak za umożliwienie spotkania. I oczywiście Omenie Mensah za inicjatywę i ogromne wsparcie, nie tylko logistyczne planowanych działań. Tu nie ma pustych przebiegów. Na początku października, podamy więcej szczegółów" - napisała w poście Rozenek-Majdan i dodała kilka hasztagów związanych z tematem spotkania.

"W zeszłym roku życie odebrało sobie aż 5233 osoby – to najwięcej od 2019 roku. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni, bo aż 4404. Co więcej, 3/4 uczniów w Polsce zetknęło się z cyberprzemocą, która prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych i emocjonalnych, a w skrajnych przypadkach – do tragedii" - pod swoim postem napisała Omenaa Mensah.

W komentarzach rozpętała się burza. Niektórzy atakują, inni bronią

Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie byli zadowoleni. "Pięć pań usiadło, pośmiało się i polansowało... zaproście zwykłych ludzi, tych, co na co dzień walczą na pierwszym froncie, a tak tylko PR", "Pani Rozenek pcha się drzwiami i oknami do polityki", "To jest jednak niezwykłe, że do rozmów o edukacji zaprasza się celebrytki", "No jak celebrytki zajmą się edukacją, to na pewno będzie dobrze", "To jest jakiś żart" - kipieli ze złości internauci. Inni doceniali działalność Rozenek i Mensah. Obie panie działają charytatywnie od lat. Omenaa zajmuje się również działalnością filantropijną. "Wspaniałe kobiety, dziękuję, że działacie", "Super, bardzo potrzebna inicjatywa", "Trzymam kciuki za ten projekt", "Psychiatria i psychologia w Polsce leży na dnie morza. Brak lekarzy, szpitali pomocy dla dzieci i młodzieży. Długie terminy prowadzą do samookaleczenia i samobójstw. Dramat, trzeba o tym rozmawiać" - pisali inni, zauważając także, że znane nazwiska osób zaangażowanych w projekt pozwolą nagłośnić sprawę.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.