Po zmianie władzy, do czego doszło w październiku, duże zmiany zaszły także w TVP. Ze stacji pozbyto się mnóstwa osób, które pracowały tam za czasów, gdy Telewizja Polska była tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. Z posadką pożegnali się m.in. Sławomir i Kajra, którzy nie tylko grali na wszystkich możliwych imprezach masowych organizowanych przez stację, lecz także prowadzili program "Tak to leciało!". Na ich miejsce zatrudniono Kacpra Kuszewskiego, znanego głównie z roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość".

"Tak to leciało!". Kuszewski się spisał? Widzowie ocenili

12 września emisję miał pierwszy odcinek show TVP2 z jego udziałem. Od tej edycji wprowadzono zmianę i widzowie mogą oglądać program w czwartki o godz. 20:50 (wcześniej była to niedziela). Przeniesienie show nie spodobało się sporej grupie widzów, którzy uważają, że taki format powinien być nadawany w weekend. To jednak niejedyne głosy krytyki. Ta dotknęła także Kacpra Kuszewskiego. Spora grupa uważa, że nie spisał się w nowej roli. "Gniot z nudnym prowadzącym", "Jakoś mnie ten Kacper nie przekonuje... Może to kwestia przyzwyczajenia" - piszą niektórzy na oficjalnym profilu na Facebooku programu. Jednak znacznie więcej jest pozytywnych opinii, co pokazuje, że Kuszewski nadal ma wierne grono fanów. "Zmiana prowadzącego zdecydowanie na plus. Aż miło się ogląda", "Świetny program i mega prowadzący. Jest dużo śpiewania, a nie lansowania siebie", "Najlepszy prowadzący" - czytamy. A Wy jak uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Kacper Kuszewski wygryzł Sławomira i Kajrę?

Kacper Kuszewski po odejściu z "MjM" związał się z Polsatem. Po wygraniu ósmej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaproponowano mu posadę jurora. Pełnił ją w latach 2018-2021, przez sześć sezonów. Dla wielu było zaskoczeniem, gdy wydał oświadczenie, w którym przekazał, że rozstaje się z show. Jak dowiedział się Plotek, mógł zostać zwolniony, choć we wpisie starał się zachować klasę i m.in. podziękował współpracownikom. Po zwolnieniu nie próżnował, ale nie pojawiał się na antenie. Szansę na powrót na plan telewizyjny dostał właśnie po przejęciu TVP przez nową władzę. Wiele mediów rozpisywało się, że wygryzł Sławomira i Kajrę. Kacper Kuszewski w rozmowie z Plotkiem w czerwcu odniósł się do tych plotek. Co powiedział? Zajrzyjcie tutaj: Kuszewski ma nową fuchę w TVP. Teraz reaguje na wieści, że wygryzł dawne gwiazdy [PLOTEK EXCLUSIVE]. Zdjęcia z planu programu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.