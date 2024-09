11 września w Warszawie odbyła się konferencja ramówkowa Sceny Relax, która oferuje nie tylko spektakle muzyczne i komedie teatralne, ale także między innymi koncerty, improwizacje, farsy, musicale czy stand-upy. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd związanych z instytucją. Na ściance zapozowały więc między innymi: Agnieszka Kaczorowska, Dominika Gwit, Edyta Herbuś, Małgorzata Potocka czy Katarzyna Mociąg. Uwagę fotoreporterów skradła Joanna Brodzik, która zaprezentowała się w odświeżonej fryzurze.

Agnieszka Kaczorowska w bordowym kombinezonie

Agnieszka Kaczorowska, która jest znana z roli Bożenki Lubicz z "Klanu" poczuła już jesień. Na evencie sceny Relax pojawiła się bowiem w zabudowanym kostiumie, który nieco przypominał garnitur. Co ciekawe celebrytka postawiła na modny w tym sezonie odcień bordo. Trzeba przyznać, że ten pasował do jej cery oraz blond włosów. Kaczorowska stylizację dopełniła szpilkami oraz kopertówką, które odcieniem pasowały do kombinezonu. Do tego okulary przeciwsłoneczne. Stylowo?

Dominika Gwit w krótkiej sukience

Dominika Gwit czuje jeszcze ostatnie podrygi lata. Na ściance zapozowała w sukience, która co prawda miała zabudowaną górę i długie rękawy, ale sięgała kolan. Aktorka postawiła na ciekawy niebieskoczerwony wzór kreacji. Całość uzupełniały czarne mokasyny na grubej podeszwie. Uwagę z pewnością zwracał makijaż, a zwłaszcza krwistoczerwone usta.

Edyta Herbuś i Joanna Brodzik w garniturach

Edyta Herbuś także zdecydowała się na wyraziste kolory. Tancerka zachwyciła w garniturze w odcieniu medium orchid, który stanowi idealne połączenie różu i fioletu. Spodnie z wysokim stanem doskonale komponowały się z krótkim, dopasowanym żakietem. Gwiazda jednak w pewnym momencie zrezygnowała z niego i zaprezentowała się w czarnym gorsetowym topie Rozpuściła też włosy i nie szalała z makijażem. Opłaciło się, bo wyglądała fenomenalnie.

Edyta Herbuś Fot. KAPIF

W garniturze była też dawno niewidziana Joanna Brodzik, którą Polacy pokochali za role w "Kasi i Tomku" oraz "Magdzie M." Aktorka podobnie jak Herbuś postawiła na fiolet, choć jego inny odcień, bo wpadający raczej w niebieskie tony. Garnitur gwiazdy skołatał się z modnych, szerokich spodni w kant oraz marynarki o pudełkowym kroju (naszym zdaniem lepiej pasowałaby tu nieco bardziej dopasowany żakiet). Całość uzupełniły żółte szpilki i kolczyk w kolorach tęczy. Na uwagę zasługuje fryzura Brodzik. Aktorka, która niegdyś była blondynką, już jakiś czas temu przefarbowała się na brąz. Wygląda jednak na to, że teraz postanowiła na jego cieplejszy odcień. Ten robi wrażenie. Wszystkie zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii. Spójrzcie, jak prezentowały się też inne gwiazdy.