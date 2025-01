Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska przez jakiś czas tworzyli zgrany duet w programie "Pytanie na śniadanie". Choć widzowie ich uwielbiali, to oboje stracili pracę w TVP. Sikora pożegnał się z posadą 31 marca 2024 roku, Tomaszewską zwolniono nieco wcześniej, bo na początku zeszłego roku. Ta decyzja nowej władzy spotkała się z ostrą krytyką, bowiem prezenterka była wtedy w ciąży. Choć prezenterzy już nie pracują razem, to byłych pracowników TVP łączy serdeczna przyjaźń. Teraz Sikora podzielił się nagraniami z ich ostatniego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Łączą ich serdeczne relacje

Aleksander Sikora pokazał córkę Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę 20 lutego 2024 roku. Choć już wcześniej zdradziła, że dziewczynka otrzyma imię Laura, to po jej narodzinach doszło do zabawnej wpadki. Ojciec prezenterki, Jan Tomaszewski, w rozmowie z mediami przekręcił imię wnuczki (zobacz: Zamieszanie wokół imienia córki Tomaszewskiej. Dziadek się pomylił?). Jak wiemy, ojcem dziewczynki jest partner Tomaszewskiej, ale wielu plotkowało, że to właśnie Olek Sikora nim jest. Wszystko przez to, że byłych współpracowników TVP łączy bardzo serdeczna więź i co jakiś czas się spotykają, a prezenter chętnie wtedy udostępnia kadry z małą Laurą. Tak też jest i tym razem. W styczniu przyjaciele wybrali się do restauracji, czym Sikora pochwalił się na InstaStories. Najpierw opublikował nagranie, na którym bawił się włosami małej Laury. Jej bujna fryzura już wcześniej wywoływała zachwyty internautów, o czym przeczytacie tutaj: Małgorzata Tomaszewska pokazała córkę. Internauci zwracają uwagę na jedno. Następnie dodał wspólne zdjęcie z nią i napisał kilka słów o dziewczynce. Zrobił to w zabawnym tonie. "Z wypocin wierszoklety: czyja to następczyni? Gosi w wersji mini! Kurtyna. Miny adekwatne do poziomu rymowania wujka Olka" - napisał. Wspomniane kadry znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Kontrowersje po emisji "Pytania na śniadanie". "Totalny brak szacunku". Potrzebne były przeprosiny

Olek Sikora wyznał, co go łączyło z Małgorzatą Tomaszewską

Olek Sikora i Małgorzata Tomaszewska przez kilka lat, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, byli gwiazdami TVP. Widzowie tak polubili ten duet, że śmiało dopytywali wprost, czy prezenterzy są w związku. Sikora pod koniec stycznia 2024 roku zaspokoił ich ciekawość. "Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie, nazywając się 'telewizyjnym małżeństwem'. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem" - odpisał wtedy na Instagramie ciekawskiemu internaucie. Żałujecie, że nie oglądacie ich już razem w "Pytaniu na śniadanie"? Dajcie znać w naszej sondzie!

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!