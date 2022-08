Joanna Jabłczyńska to bez wątpliwości bardzo zapracowana kobieta. W show-biznesie jest od dziecka, bo zaczynała jeszcze jako dziewczynka w popularnym w latach 90. programie dla dzieci "Tik-Tak". Od ponad 20 lat związana jest z największym serialowym hitem stacji TVN - "Na Wspólnej". Jakby tego było mało, ukończyła studia prawnicze i założyła własną kancelarię, którą z powodzeniem prowadzi. W natłoku obowiązków aktorka znalazła chwilę, aby wyrwać się na krótki wypad za granicę. Jeszcze przed momentem pokazywała na InstaStories, jak wekuje słoiki na zimę, ale już wygrzewa się na plaży w Kopenhadze. Wbrew pogodowym zapowiedziom przywitało ją słońce i miała okazję wykorzystać zapakowane w ostatniej chwili bikini. Na Instagramie podzieliła się z fanami zdjęciem z wody i zachwyciła obserwatorów smukłą sylwetką.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński o nowej roli w "Dzień dobry TVN"

Jabłczyńska robi furorę na okładce francuskiego magazynu. Oczarowała fotografkę

Joanna Jabłczyńska na plaży w cętkowanym bikini. "Szacun za figurę"

Joanna Jabłczyńska postawiła na szybki wypad do Kopenhagi. Miasto ma tę niepodważalną zaletę, że wyjście na plaże to kwestia krótkiego spaceru. Aktorka postanowiła skorzystać z tych udogodnień i szybko wskoczyła w cętkowane bikini. Zdjęciem z plaży podzieliła się z fanami, którzy natychmiast zachwycili się jej smukłą figurą. Obserwatorzy docenili też naturalność aktorki, która w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży nie korzysta z wygładzających filtrów.

Ale forma. Ogień! Szacun za figurę.

Naturalność jest zawsze w modzie. Uśmiech najładniejszym makijażem kobiety.

Joasiu wyglądasz prześlicznie - czytamy w komentarzach.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Jabłczyńska w fuksji. Sukienka to strzał w dziesiątkę. A fryzura? Z pazurem!

Zobacz też: Viola Piekut pokazała zdjęcia Joanny Jabłczyńskiej w mini. Petarda