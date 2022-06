"Gogglebox". Big Boy wrzucił nagie zdjęcie. Internauci rozbawieni. "Król na tronie"

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Mateusz Borkowski od lat występuję w "Gogglebox. Przed telewizorem". Uczestnik programu zdobył szerokie uznanie dzięki swojej walce z nadwagą. Big Boy na oczach widzów w ciągu kilku lat schudł ponad 170 kg. Fani darzą go sympatią również za poczucie humoru i dystans do samego siebie. Teraz jednak Borkowski udostępnił zdjęcie, które zaskoczyło nawet najwierniej śledzących go fanów.

Mateusz Borkowski z "Gogglebox" pokazał, jak spędza czas w toalecie

Zabiegani ludzie nie znoszą marnować czasu. Do nich zapewne należy również Mateusz Borkowski, który pokazał, że siedząc na sedesie, odbiera telefony.

Pamiętaj, czas to pieniądz. Szanuj i w żadnym razie go nie trać.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci doceniają poczucie humoru celebryty.

Padłam. Przyznaję, zrobiłeś mi dzień.

Król na tronie. Ważne sprawy to każde miejsce jest dobre na ich załatwienie. Załatwić można wszystko w tym samym czasie. Uszanowanie, prezesie.

Oj, żebyś tylko nie zaczął nowego trendu na Instagramie.

Borkowski nigdy nie ukrywał, że poddał się operacji zmniejszenia żołądka, dzięki której osiągnął tak spektakularny sukces w zmianie sylwetki. Podkreśla jednocześnie, że wprowadził nowe nawyki żywieniowe i odpowiednią liczbę treningów. Dziś twierdzi, że odchudzanie nie jest etapem, a decyzją na całe życie.

