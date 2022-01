Więcej informacji o programach telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Kiedy okazało się, że stacja Polsat przygotowuje program "Farma", w mediach zaczęły krążyć pogłoski, że format może być konkurencją dla "Rolnik szuka żony", programu Telewizji Polskiej, który cieszy się ogromną popularnością już od kilku lat. Wygląda na to, że jednak na antenie zobaczymy coś innego. Program rusza już wkrótce.

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka gorzko o "Pytaniu na śniadanie". "Te pięć lat było naprawdę trudne". Furtka ponoć otwarta

Marcelina Zawadzka sama remontowała mieszkanie. Jest przytulnie i bardzo kobieco

Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska promują "Farmę"

W przeciwieństwie do programu "Rolnik szuka żony", uczestnicy "Farmy" nie będą szukać miłości na antenie. Przed nimi nie lada wyzwania. Mieszkańcy miast będą musieli przeprowadzić się do wiejskiego gospodarstwa, na którym będą tylko mogli pomarzyć o dostępie do prądu, internetu, czy chociażby bieżącej wody. Rytm ich dnia będą wyznaczały prace na roli. Znaczącym utrudnieniem będą warunki, które zastaną na farmie, bowiem nie będzie tam dostępu do prądu, internetu, czy chociażby bieżącej wody.

Temu wszystkiemu będą przyglądać się prowadzące - Marcelina Zawadzka, była gospodyni "Pytania na śniadanie", i Ilona Krawczyńska, influencerka i trenerka. Obie panie pojawiły się na konferencji prasowej, promującej nowe show Polsatu. Prowadzące postawiły na podobne stylizacje. Ilona miała na sobie biały top, brązowy pasek, beżową koszulę, spodnie z rozszerzanymi nogawkami (które po latach wróciły do łask) i buty w lekki szpic. Niemal identycznie wyglądała Marcelina. Ona miała takie same dodatki jednak zamiast koszuli i spodni wybrała kombinezon. Nogawki tego stroju również były rozszerzane. Trzeba przyznać, że wyglądały bardzo spójnie. Ich zdjęcia zobaczycie w galerii na górze strony.

ZOBACZ: "Farma". Tak wyglądają uczestnicy nowego reality show Polsatu. Zrezygnują z wygód miasta i zamieszkają na wsi [PLOTEK EXCLUSIVE]

Przypomnijmy, że co tydzień jeden z mieszkańców gospodarstwa będzie opuszczał program. Osoba, która okaże się najlepszym farmerem w finale zgarnie nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

"Farma". Kiedy i gdzie oglądać?

Emisja pierwszego odcinka "Farmy" przewidziana jest na 17 stycznia 2021 roku na godzinę 20:00. Program będzie dostępny na antenie Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

