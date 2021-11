Interesuje cię tematyka wnętrzarska? Chcesz wiedzieć, jak mieszkają gwiazdy? Zaglądaj na Gazeta.pl

REKLAMA

Edyta Pazura jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się codziennością. Sporą część wpisów poświęca też swojej rodzinie i mówi o ich relacjach, a także zdradza, jak wychowuje dzieci. Bardzo często dzieli się też ujęciami z domu i ogrodu. Pokazała, jak przygotowała miejsce przed domem na najbliższe miesiące.

Kaczorowska chwali się ogrodem. Jesienne ozdoby piękne. U Rubików basen. U Halejcio? STAW

Zobacz wideo Edyta Pazura opowiedziała o dziennym planerze. W ten sposób uczy dzieci odpowiedzialności

Ogród Edyty Pazury gotowy na nadchodzące mrozy

Edyta i Cezary Pazurowie mogą pochwalić się sporym domem. Wnętrze jest luksusowe, ale w klasycznym stylu. Choć pomieszczenia są duże i przestronne, to nie wydają się puste. A to dzięki meblom i dodatkom, dzięki którym jest przytulnie. Rodzina Pazurów może też pochwalić się kominkiem, który jest marzeniem wielu osób. Zwłaszcza w zimowe wieczory.

Są plusy mieszkania w domu, ale i minusy. Jednym z minusów jest dbanie o porządek nie tylko we wnętrzu, ale też z zewnątrz. Ogród musi być odpowiednio przygotowany na zimę, by rośliny nie ucierpiały w mroźne dni. Edyta Pazura nie zwlekała. Już zabezpieczyła drzewka w ogrodzie, co oczywiście udokumentowała na zdjęciu, które wrzuciła do sieci. Trzeba przyznać, że nocą te osłonki mogą nieźle wystraszyć!

Zimo, możesz przybywać - napisała.

Edyta Pazura przygotowała ogród na zimę Instagram/edyta_pazura

Żona aktora wiele razy udowadniała już, że interesuje się urządzaniem i dekorowaniem wnętrz. Niemal na każde święta w domu Pazurów pojawiają się ozdoby odpowiednie do okazji. Również ogród jest zawsze przystrojony. Nic dziwnego, że Edyta Pazura pilnuje, by nic w nim się nie zniszczyło. Wiosną i latem znów będzie mogła cieszyć się piękną zielenią za oknem.

Edyta Pazura pisze o wykorzystywaniu kobiet i sprowadzeniu ich do roli sprzątaczki i kucharki