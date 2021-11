Więcej o stylizacjach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Rozenek uwielbia zaskakiwać niebanalnymi stylizacjami. Tak było też i tym razem. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje w futrze i... sandałach. Płaszcz, który wybrała, pochodzi z kolekcji polskiej marki. Trzeba za niego zapłacić 1299 zł. To kilka półek cenowych niżej niż ubrania Gucci, które gwiazda bardzo chętnie nosi.

Fani komentują stylizację Małgorzaty Rozenek

Jesienna stylizacja podzieliła fanów Małgorzaty Rozenek. Camelowy płaszcz nie wszystkim mógł przypaść do gustu, ale to połączenie go z letnim obuwiem sprawiło, że ostatnia stylizacja Rozenek była tak nietypowa.

O kurczę. Gruby płaszcz i szpilki na lato! Zazdroszczę takiego ciepła, ja zamarzam już przy 15 stopniach.

Sandałki i futerko?! Cóż…

W komentarzach nie brakuje też przychylnych głosów, doceniających niecodzienne połączenie ubrań z różnych sezonów.

Jestem na "tak", ponieważ jest to coś innego.

Internauci piszą nie tylko o połączeniu zimowego płaszcza z letnimi butami. Komentują też duże logo zdobiące futerko "Perfekcyjnej".

Generalnie na zachodzie epatowanie metkami to wiocha. Dlaczego u nas każdy za darmo reklamuje takie marki? Czy jesteśmy aż takim zadupiem Europy? Ludzie, trochę klasy.

Nie brakuje opinii, że płaszcz nie pasuje do stylu, do którego przyzwyczaiła nas Małgorzata Rozenek.

Brzydkie to futerko, ale teraz przynajmniej wiadomo, że raczej nie ma nic wspólnego z twoim gustem, tylko trzeba się było wywiązać z umowy. Jesteś dla mnie bardziej wiarygodna, jak nosisz Gucci.

Rozenek w dżinsowym mundurku, a do tego... buty Gucci. Dziwne, ale drogie

A wy, co sądzicie o tej stylizacji?