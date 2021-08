Magdalena Schejbal wrzuciła zdjęcie z salonu fryzjerskiego i pokazała efekty metamorfozy. Zdecydowała się na niewielką zmianę koloru. Powód? Przygotowania do projektu, o którym aktorka jeszcze zbyt wiele nie mówi. Czyżby nowa rola filmowa albo serialowa?

Magdalena Schejbal postawiła na zmianę. Chodzi o kolor włosów

Magdalena Schejbal zachowawczo podchodzi do swojego wizerunku. Daleka jest od spektakularnych zmian. Zazwyczaj stawia na ten sam odcień blondu i tę samą prostą fryzurę. Kilka lat temu obcięła włosy przed ramiona i wyglądała świetnie! Teraz z długością nie szalała aż tak bardzo, ale zdecydowała się lekko zmienić kolor. Chodzi dokładnie o ombre, które zrobiła sobie na włosach. Wrzuciła zdjęcie z salonu fryzjerskiego, gdzie mogliśmy oglądać ją przed i po metamorfozie. Stylistka rozjaśniła końcówki pasm aktorki. Dodatkowo, zadbała o to, by były były wyprostowane i wygładzone. To nowość, zważywszy na fakt, że na co dzień nosi zdecydowanie bardziej niesforne fryzury.

Aktorka przyznała, że powodem zmiany są przygotowania do projektu, o którym za wiele nie chce jeszcze mówić.

Przygotowania do nowego projektu. Już wkrótce przedstawię wam Jankę - napisała tajemniczo.

Nie wiadomo więc, kim jest wspomniana Janka, która była powodem zmiany uczesania aktorki. Czekamy, aż zdradzi na ten temat nieco więcej. Jak oceniacie metamorfozę Magdaleny Schejbal?

