Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiekła Maćkowi? Posłużyła się wymownym cytatem

Kilka dni temu podejrzewaliśmy, że Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wprowadził się do Laury. Para nie potwierdziła tych doniesień, jednak najnowszy wpis dziewczyny sugeruje, że planuje rozpocząć nowy rozdział u boku obecnego partnera. Jednocześnie dała do zrozumienia, że wolałaby zapomnieć o Maćku.

Zaledwie kilka dni temu Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował na Instagramie fotografię, której głównym bohaterem był bawiący się maskotką pies Laury. Fani zapytali wówczas prowokacyjnie, czy Karol jest u ukochanej ze swoim kotem - gdyby tak było, potwierdziłyby się informacje o przeprowadzce do Laury. Niestety, wygląda na to, że Karol jedynie odwiedził ją w mieszkaniu, bo kot został w jego mieście.

Mimo że nie zdecydowali się jeszcze na ten krok, najnowszy wpis Laury sugeruje, że chciałaby zapomnieć o tym, co było, bo "jest historią". Wpis, który zamieściła, szczególnie w kontekście niedawnego rozstania z Maćkiem, wskazuje, że poprzednie doświadczenia ją kształtowały, ale chciałaby zacząć wszystko od nowa. Zobaczcie cały post Laury - to fragment piosenki Mroza "Złoto".

Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią! - czytamy na koncie uczestniczki programu.

Nie dziwimy się, że Laura nie chce myśleć o relacji z Maćkiem - już od pierwszych odcinków było widać, że irytuje ją jego zachowanie - m.in. brakiem pewności siebie oraz stanowczości. Mierzenie się z oglądaniem odcinków i wracanie do przeszłości z pewnością nie należało do przyjemnych. Ważne jednak, że teraz ma Karola, bo ten ma podobne doświadczenia, które z pewnością zbliżyły ich do siebie.

