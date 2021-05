Zofia Zborowska przypadkiem zdradziła płeć dziecka? Spójrzcie na te ubranka

Pod koniec marca Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Ciąża aktorki jest mocno widoczna, a termin porodu się zbliża. Zborowska odkąd zdradziła, że niedługo zostanie mamą, chętnie opowiada o swoim stanie i o tym, jak się czuje. Tym razem jednak pochwaliła się ubrankami, jakie przygotowała dla malucha.

Zofia Zborowska zdradziła płeć dziecka?

Choć Zborowska jest w stałym kontakcie z fanami, to jednak nie zdradziła do tej pory, jakiej płci będzie jej pierwsze dziecko. Jakiś czas temu pisaliśmy, że mogła to zrobić Maja Bohosiewicz, która pod wspólnym zdjęciem dodała wymowną emotkę.

Teraz jednak możemy doszukać się kolejnych znaków od Zofii Zborowskiej, które mogą naprowadzić na to, czy spodziewa się syna, czy córki. Na InstaStories pokazywała ubranka dla swojego dziecka. Kolory, w jakich są, mogą sugerować, że Zborowska i Wrona spodziewają się syna. Choć są one unisex, to jednak takie odcienie bardziej kojarzą się tymi, które noszą chłopcy. Dominują brązy oraz szarości. Jak będzie? Przekonamy się o tym już za kilka tygodni.

Zofia Zborowska pokazuje ubrania dla dziecka Screen z Instagram.com/ zborowskazofia

Aczkolwiek już wiadomo, że Wrona i Zborowska nie będą pokazywać twarzy dziecka w sieci. Jak tłumaczy aktorka, nie chcą wychowywać go na oczach milionów ludzi. Chcą dać mu szansę wyboru i żeby samo zdecydowało, czy chce być osobą publiczną.

Baby boom w polskim show-biznesie

Zofia Zborowska to jedna z wielu celebrytek, które w tym roku zostaną mamami. Dziecka spodziewa się m.in. Agnieszka Włodarczyk, Ida Nowakowska czy Anna Karczmarczyk. W tej grupie jest także Klaudia Halejcio. Dla nich wszystkich jest to pierwsza ciąża.