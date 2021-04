Laura z "Love Island" kilka tygodni temu zwróciła uwagę internautów za sprawą zdjęć na Instagramie. Zupełnie nie przypominała osoby, którą zobaczyliśmy w programie. I nie była to kwestia pozy czy wybrania "dobrego" profilu, a raczej licznych upiększeń w postaci filtrów i poprawek w programach graficznych. Na kilku ujęciach miała nienaturalne "kocie" oczy, podłużną i wygładzoną twarz oraz niesamowicie białe zęby. Teraz uczestniczka odniosła się do zarzutów i przyznała, dlaczego tak bardzo przerabiała zdjęcia.

Laura z "Love Island" tłumaczy się z przerabiania zdjęć

Laura była uczestniczką trzeciej edycji "Love Island". Jak to zazwyczaj bywa, tuż po tym, jak weszła do programu, widzowie byli zainteresowani tym, co znajduje się na prywatnym koncie dziewczyny na Instagramie. Okazuje się, że było tam sporo zdjęć, na których z trudem można było ją rozpoznać. W komentarzach fani od razu zwrócili na to uwagę i nie dawali jej spokoju.

Teraz Laura zdecydowała się wyjaśnić, dlaczego starała się wyglądać na zdjęciach inaczej niż w rzeczywistości. Okazuje się, że powód był prosty - kompleksy.

Byłam bardzo zakompleksiona, porównywałam się do dziewczyn z Instagrama.

Gdy jednak Laura zobaczyła, że przed kamerami wygląda naprawdę dobrze, uwierzyła, że nie potrzeba jej aż tyle filtrów.

Program pokazał mi, że nie jest tak źle jak myślałam. Powolutku zaczynam kochać każdy detal swojej urody i ciała.

Laura z 'Love Island' instagram.com@laura_sieka

Bardzo dobrze, że Laura zmieniła podejście! Tym bardziej że teraz obserwuje ją mnóstwo osób, dla których ona może być "dziewczyną z Instagrama" i wzorem do naśladowania. Im naturalniej i prawdziwiej, tym lepiej.

