Magdalena Lamparska należy do tej grupy gwiazd, która dość rzadko chwali się na Instagramie życiem rodzinnym. Jednak od czasu do czasu dodaje zdjęcia 3-letniego syna Tymoteusza (nie pokazując jego twarzy) lub męża. Bartek Osumek jest przewodnikiem turystycznym, ale nie ma ambicji zaistnieć w show-biznesie. Zajmuje się swoimi projektami, jednak teraz razem z żoną doszli do wniosku, że chcą zrobić coś razem.

Magdalena Lamparska z mężem

Na profilu na Instagramie aktorki pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Jest to dość rzadkie, ale teraz miała powód. Jak na razie Lamparska nie zdradziła szczegółów. Biorąc pod uwagę fakt, czym zajmuje się jej mąż, i że sama uwielbia podróże, możemy jedynie snuć teorie, że projekt może być związany z branżą turystyczną:

Dobrego dnia dla Wszystkich! Szykujemy coś extra - napisała tajemniczo.

Internauci zapewnili, że nie mogą się doczekać. Jednak w większości komentarzy dominują miłe słowa pod adresem małżonków.

Czad. Piękna, subtelna kobieta. Urodę masz ponadczasową i niepowtarzalną.

Ale ładni. Dobrego i dla Was.

Piękni jesteście i mam na myśli nie tylko urodę - piszą.

Lamparska i Osumek pobrali się w 2019 roku. Ceremonia zaślubin odbyła się w Watykanie, zjawiła się na niej jedynie najbliższa rodzina małżonków. Aktorka miała na sobie piękną białą suknię z prześwitującymi rękawami, podkreślającą sylwetkę. Do tego dobrała prostą fryzurę, a we włosy wpięła ozdobne spinki. Jednak jak się okazuje, to był ich drugi ślub! Pierwszy odbył się cztery lata temu, w sierpniu, o czym poinformowała dopiero z okazji kolejnej rocznicy ślubu.