Izabela Janachowska zasłynęła jako ekspertka ślubna. Jej programy o tej tematyce cieszą się wielką popularnością, a panny młode dwoją się i troją, by skorzystać z jej usług. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda zaplanowała zrewolucjonizować branżę ślubną, bo przyszykowała nie lada niespodziankę. Z okazji 400 000 obserwujących na Instagramie zdradziła, nad czym obecnie pracuje.

Zobacz wideo Izabela Janachowska rozkręca nowy biznes. Tak wygląda jego wnętrze:

Izabela Janachowska rozkręca nowy biznes

Izabela Janachowska dała się poznać jako jedna z bardziej przedsiębiorczych kobiet w polskim show-biznesie. Jej programy o tematyce ślubnej cieszą się niesłabnącą popularnością, ale gwiazda nie poprzestała jedynie na pracy przed kamerą. Ekspertka nieustannie rozwija kolejne projekty biznesowe, a teraz szykuje coś wielkiego! Wkrótce otworzy centrum ślubne, w którym młoda para znajdzie wszystko, co potrzebne jest w tym ważnym dniu.

Nie od dziś wiadomo, że ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu. Mimo to jest to bardzo stresujące wydarzenie, a organizacja wesela przyprawia niektórych o zawrót głowy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Izabela, która postanowiła ułatwić parom młodym to kłopotliwe zadanie. W tym celu otwiera centrum ślubne, w którym panna młoda będzie mogła dobrać suknię ślubną i dodatki, a także wykonać fryzurę i makijaż. Odpowiednią stylizację znajdzie tutaj również pan młody, a także świadkowie i najbliżsi. Gwiazda na Instagramie opisała szczegółowo, jak będzie wyglądał jej nowy biznes, a także pokazała prace remontowe wewnątrz budynku.

Wszystko wskazuje na to, że prace zmierzają ku końcowi, a wizerunek Izabeli pojawił się już na plakatach w zewnętrznych częściach budynku. Lokal znajduje się na warszawskim Mokotowie.

Tu kreacje dla siebie znajdzie nie tylko panna młoda, ale również pan młody i całe rodziny. Wszystkie dodatki, biżuteria, bielizna. No po prostu wszystko, czego panna młoda potrzebuje - powiedziała gwiazda na InstaStories.

Izabela Janachowska screen z InstaStories @izabelajanachowska

O makijaż i fryzury panien młodych, a także ich gości zadbają profesjonaliści, których mogliście podziwiać na szklanym ekranie.

Tu będą pracować eksperci beauty znani z telewizji. Jest pokój pań krawcowych, które będą szyły i poprawiały suknie - dodała.

Gratulujemy nowego miejsca na mapie Warszawy i czekamy na oficjalne otwarcie!