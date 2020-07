Córka Michaela Douglasa i Catherine Zety-Jones, Carys ma już siedemnaście lat. Dziewczyna stawia pierwsze kroki w walce o popularność, a jej profil na Instagramie obserwuje już ponad sto trzydzieści tysięcy osób. Nie ma co się dziwić, że liczba obserwatorów rośnie z dnia na dzień. Dziewczyna wyrosła na prawdziwą piękność, a fotografie udostępniane na jej profilu robią wrażenie. Niedawno zdjęciem córki podzieliła się na swoim profilu sławna mama. Trzeba przyznać, że młoda kobieta bez wątpienia odziedziczyła urodę po słynnej aktorce.

REKLAMA

Córka Michaela Douglasa i Catherine Zeta-Jones pozuje w ogrodzie

Na Instagramie Catherine Zety-Jones pojawiło się zdjęcie córki pozującej w ogrodzie. Carys ma na sobie jedwabną sukienkę, w której wygląda obłędnie. Uwagę zwracają długie brązowe włosy dziewczyny i twarz, która zdaje się kogoś przypominać. Obserwatorzy od razu dopatrzyli się podobieństwa do matki.

Carys Zeta Douglas screen Instagram / @catherinezetajones

Nie da się ukryć, że Carys z roku na rok coraz bardziej upodabnia się do młodej Catherine. Oto niektóre z komentarzy internautów pod zdjęciem na profilu Catherine:

Myślałem, że to ty.

Uderzające podobieństwo, równie piękna.

Wspaniała jak jej mama!

Do tej pory pod zdjęciami Carys pojawiała się dyskusja na temat tego, do którego rodzica bardziej podobna jest nastolatka. My nie mamy już żadnych wątpliwości. Siedemnastolatka to wykapana mama, choć można doszukać się w jej urodzie elementów zaczerpniętych od taty. Zgodzicie się?

Bez względu na ostateczny werdykt córka Douglasa i Zeta-Jones to piękna kobieta.