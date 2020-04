Blanka Lipińska próbuje zakryć ciemne odrosty. Zdecydowała się na nowy kolor włosów. Odcień dosyć oryginalny

Zobacz wideo Blanka Lipińska ma nową fryzurę

Blanka Lipińska od prawie miesiąca poddaje się zaleceniom rządu i unika wychodzenia z domu. Ten czas umila jej Baron, z którym spotyka się od jakiegoś czasu. Pierwsze doniesienia o tym, że są razem, pojawiły się na początku marca. Choć początkowo milczeli na ten temat, to obecna sytuacja sprawiła, że zaczęli dzielić się z fanami na Instagramie wspólnym życiem.

REKLAMA

Blanka Lipińska w nowym kolorze włosów

Autorka książki erotycznej "365 dni" zdradziła już, że dni mijają im na sprzątaniu, lecz pokazała też, jak randkują. Jakiś czas temu dorwała się także do gitar ukochanego, gdzie znalazła kostkę do gry z wyrytym jego nazwiskiem. Tym razem pokazała jednak, jak sobie radzi z dbaniem o swoją urodę. Blanka, odkąd weszła do show-biznesu, jest wierna blond włosom. Jest to dość trudny kolor, który wymaga regularnego farbowania odrostów. Celebrytka sama nie odważyła się nałożyć farby, na pewno woli, żeby zrobił to specjalista (co w tym czasie jest niemożliwe), dlatego znalazła sposób, jak zakryć swoje naturalne włosy. Zdecydowała się na całkowitą zmianę koloru.

Kiedy próbujesz zakryć odrost... Za wszelką cenę - napisała na InstaStories.

Blanka Lipińska w nowej fryzurze Screen z Instagram.com/ blanka_lipinska

Blanka Lipińska ma nowy kolor włosów Screen z Instagram.com/ blanka_lipinska

Jak widzimy na nagraniu, Lipińska ma teraz różowe włosy. Najwidoczniej spodobała się sobie w takim wydaniu, gdyż taki sam odcień miała dosłownie kilka dni temu. Zainspirowała się wtedy serialem "Sex Education". Przyznała jednak, że użyła odżywki, która się szybko zmywa. Wiele więc wskazuje na to, że i tym razem ją wykorzystała i niedługo wróci do swojego codziennego wizerunku.

AW