Natalia Szroeder dołączyła do grona gwiazd, które na Instagramie umilają czas swoim fanom. Niedawno dała koncert na żywo i wykonała swoje największe przeboje. Wsparła tym samym inicjatywę Domowego Festiwalu, a jej występ trwał około pół godziny. Jednak największe zainteresowanie wzbudził Quebo, który również oglądał nagranie Natalii. Jego komentarz wzbudził poruszenie wśród fanów.

Quebo komentuje występ Natalii Szroeder

Artyści bardzo dbają o to, żeby ich związek nie był medialny. Chronią prywatność i rzadko obnoszą się ze swoim uczuciem publicznie. Dlatego reakcja Quebo wywołała wśród fanów tak wiele emocji. Okazało się, że Kuba Grabowski i Natalia Szroeder byli razem podczas jej występu! Jest to jedna z nielicznych informacji dotycząca ich związku. Jednak to nie wszystko. Quebo zostawił także komentarz, w którym zwrócił się do ukochanej:

Proszę ciszej, bo oglądam film! - napisał.

Qubo komentuje koncert Natalii Szroeder Screen z Instagram.com/ natalia_szroeder

Internauci dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi ich związku. Jedni są pod wrażeniem tego, jak udaje im się nie zdradzać publicznie ze swoim uczuciem. Inni uważają, że tworzą jedną z najdziwniejszych par w polskim show-biznesie. Przypomnijmy, że pierwsze doniesienia o tym, że się spotykają, pojawiły się na początku 2018 roku, a piosenkarka potwierdziła te domysły w czerwcu. Opublikowała wtedy w sieci nagranie, na którym widać, jak Quebonafide kłania się przed nią i wręcza ukochany spory bukiet bzu. W sierpniu po raz pierwszy trafiły do sieci ich wspólne zdjęcia, na których zostało uwiecznione, jak okazują sobie uczucie. Jak widać do tej pory są bardzo szczęśliwi i dobrze się ze sobą czują.

