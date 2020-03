Kate Rozz zaręczyła się. Wybór padł na bogatego biznesmena. Pokazała pierścionek, a Doda nie kryła wrażenia. "Dobry głaz"

Kate Rozz, a właściwie Katarzyna Gwizdała, zaistniała w polskim show-biznesie dzięki związkowi z Piotrem Adamczykiem. Para rozstała się w 2013 roku, a kilka lat później modelka udzieliła bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedziała, dlaczego nie udało im się stworzyć poważnej relacji. Rozz zniknęła z mediów i wielu obserwatorów jej życia zastanawiało się, co się z nią działo. Mówiła wtedy, że bardzo się zmieniła.

Potrzebowałam zrozumieć, co się dzieje w moim życiu. (...) Ponad rok byłam sama, podróżowałam, uprawiałam jogę, rzuciłam palenie, przeszłam na weganizm, wyciszyłam się. (...) Potrzebowałam czasu. I dystansu - wyznała w "Vivie!".

Jeśli wciąż zastanawiacie się, co u niej słychać, to mamy dla Was radosną wiadomość. Gwizdała bowiem ponownie się zaręczyła.

Kate Rozz zaręczona

Katarzyna od czterech lat spotyka się ze szwajcarskim biznesmenem, Danem Holzmannem. Na jej Instagramie od czasu do czasu pojawiają się ich wspólne zdjęcia, jednak widać, że modelka dba o prywatność swojego ukochanego.

Ostatnio Rozz pochwaliła się bardzo wyjątkowym zdjęciem. Nie dość, że pozuje na nim z Danem, to jeszcze widać ogromny pierścionek zaręczynowy. Para po kilku latach związku postanowiła zrobić kolejny krok.

I said „yes”. 29/02/2020 - napisała krótko.

W komentarzach od razu pojawiło się wiele gratulacji. Również polskie gwiazdy postanowiły skomentować m.in. sam pierścionek. Według wypowiedzi Jessiki Mercedes, Kate zaręczyła się... w swoje urodziny!

Wow! Dobry głaz. Gratulacje - napisała Doda.

Gratulacje - dodała Marina.

Whaaaat! Idealne urodziny! - skomentowała Jess.

Również gratulujemy i czekamy na zdjęcia w sukni ślubnej!

