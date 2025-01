Olga Kleczkowska zyskała popularność dzięki udziałowi w ósmej edycji "Top Model". W programie doszła aż do finału, ale ostatecznie w wyniku głosowania widzów zajęła drugie miejsce. Mimo predyspozycji Kleczkowska zakończyła karierę w modelingu. Ujawniła, że zmagała się z zaburzeniami odżywiania. "Najpierw się posypało przez pandemię, straciłam chęci i zapał, potem doszłam do wniosku, że zbyt dużo wyrzeczeń i stresu mnie kosztuje ten świat i nie jest to moją pasją, jak myślałam" - wyjawiła influencerka. Tym razem opowiedziała o dramatycznych wydarzeniach i wyznała, że doświadczyła napaści seksualnej.

Olga Kleczkowska z "Top Model" doświadczyła napaści seksualnej. Pisze o oprawcy

Olga Kleczkowska zamieściła na InstaStories szczery wpis, w którym wróciła pamięcią do dramatycznej sytuacji. Jak wyjaśniła, dwa lata temu padła ofiarą przemocy na tle seksualnym. Nie ujawniła, kto był jej oprawcą, ale z jej słów można wnioskować, że była to osoba, której influencerka chciała ufać.

Minęły już ponad dwa lata od incydentu, który bardzo mocno odbił się na mojej psychice. Tak jak wiele osób, myślałam, że coś takiego nigdy mi się nie przytrafi, zwłaszcza że skrzywdziła mnie osoba, której starałam się zaufać

- zaczęła Kleczkowska i dodała: "Dziwi mnie fakt, że ten tzw. mistyczny 'consent' (ang. zgoda) jest nadal aż tak nie do pojęcia dla wielu ludzi i niesamowicie smuci, jak wielu oprawców przemocy seksualnej, to nasi partnerzy.

W dalszej części wpisu zaznaczyła, że gorszy okres ma już za sobą i przepracowała traumy. Stara się z optymizmem patrzeć w przyszłość. "Rok 2023 zaczął się okropnie i był to zdecydowanie jeden z gorszych okresów dla mnie. Ale dopiero co zaczął się 2025 i mogę powiedzieć wam, że naprawdę it gets better (ang. jest lepiej). Nawet nie wiecie, jak jesteście silne, ale życzę wam, żebyście nigdy nie musiały się przekonywać o tym w ten sposób, co ja..." - dodała Kleczkowska.

Na koniec trudnego wyznania influencerka podkreśliła, że jest w nowej i przede wszystkim zdrowej relacji, która skłoniła ją do podzielenia się szczegółami bolesnych wydarzeń z przeszłości. "Na dzień dzisiejszy jestem w zdrowym związku, który jedynie upewnia mnie w tym, że to, co się wydarzyło dwa lata temu nie powinno w ogóle mieć miejsca (bo jeszcze przez długi czas myślałam, że to może brak dobrej komunikacji z mojej strony albo zwykłe nieporozumienie). Dopiero po takim czasie mogę powiedzieć, że wstępnie jestem z tego wyleczona, ale następstwa będą się za mną ciągnąć jeszcze długo" - podkreśliła Olga Kleczkowska. Zdjęcia oświadczenia influencerki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.