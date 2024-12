Kolejne szokujące informacje o Diddy'm. Wpłynęły nowe pozwy

W mediach nieprzerwanie pojawiają się informacje o P. Diddym. Znany raper od 16 września jest w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Przedstawiono mu wiele niepokojących zarzutów. Wśród nich pojawiły się między innymi: handel ludźmi w celach seksualnych, posiadanie narkotyków oraz przestępstwa związane z bronią palną. Warto przypomnieć, że Diddy przez lata organizował tzw. białe imprezy, na których miało dochodzić do niepokojących zdarzeń. Jak przekazał portal People, do sądu wpłynęły nowe pozwy w sprawie rapera.

P. Diddy dopuścił się napaści seksualnej wobec trzech mężczyzn? Wpłynęły nowe pozwy

Portal People przekazał, że 12 grudnia adwokat Thomas Giuffra wniósł pozwy do Sądu Najwyższego w imieniu trzech anonimowych mężczyzn. Oskarżyli Diddy'ego o podawania im odurzających środków i napaść seksualną. Do zdarzeń miało dojść w latach 2019-2022. W pozwie podkreślono, że zachowanie rapera miało być "szokujące i oburzające" i wykraczało poza rozsądne granice przyzwoitości. Jeden z mężczyzn stwierdził, że Diddy wraz ze współpracownikami z wytwórni Bad Boy Records miał go odurzyć i zgwałcić podczas imprezy w 2020 roku. "Przez resztę nocy powód tracił i odzyskiwał przytomność (...). Nie wyraził zgody na tego rodzaju aktywność seksualną ani żadną inną. Nie był zdolny do wyrażenia zgody, będąc nieprzytomnym" - napisano w pozwie. Mężczyźni, którzy oskarżają Diddy'ego, domagają się procesu z udziałem ławy przysięgłych i odszkodowania.

Pracownicy zabrali głos. P. Diddy dopuścił się kolejnych przestępstw?

Głos w sprawie zabrał adwokat Thomas Giuffra. Wydał oświadczenie tuż po złożeniu pozwu. "Chociaż pozew nie cofnie krzywd, jakie im wyrządzono, umożliwia ofiarom odzyskanie władzy i godności, które zostały im odebrane przez Seana Combsa" - skomentował. Prawnicy Diddy'ego w rozmowie z portalem People stwierdzili, że zarzuty są pełne kłamstw. "Udowodnimy, że są fałszywe i będziemy domagać się sankcji wobec każdego nieetycznego prawnika, który wniósł fikcyjne roszczenia" - stwierdzili. ZOBACZ TEŻ: Awantury wokół Diddy'ego ciąg dalszy. Chodzi o świadków. Prokuratura apeluje do sędziego. "Mocne zeznania"