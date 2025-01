Księżna Kate 9 stycznia obchodzi 43. urodziny. Z tej okazji książę William na oficjalnym instagramowym koncie pary zamieścił życzenia urodzinowe dla żony. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że niefortunnie wybrał zdjęcie.

Księżna Kate świętuje urodziny. Takie życzenia złożył jej książę Wiliam

Książę William postanowił publicznie złożyć życzenia ukochanej żonie. Te są niezwykle wylewne i osobiste. Przyszły monarcha nie tylko komplementował ukochaną, ale też napisał o jej zmaganiach z nowotworem. Wspomniał także o ich dzieciach i... publicznie wyznał miłość. "Dla niesamowitej żony i matki. Siła, jaką pokazałaś przez ostatni rok, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z Ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy Cię. W" - czytamy.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że William wybrał czarno-białe zdjęcie żony. Fotografia autorstwa Matta Porteousa choć piękna, to wydaje się nieco niefortunna. Przyjęło się bowiem, że czarno-białe zdjęcia pojawiają się w mediach często przy informacjach o czyjejś śmierci. Nic więc dziwnego, że wielu internautów przed przeczytaniem wpisu, przejęło się albo wręcz wystraszyło. Niektórzy pisali o wpadce wizerunkowej. "Przestańcie publikować czarno-białe zdjęcia! Miałem atak serca!", "Zobaczyłam to zdjęcie i się wystraszyłam" - czytamy w komentarzach. Ponadto wielu internautów również składało życzenia księżnej Kate, życząc żonie przyszłego króla zdrowia i sił. Redakcja Plotka również dołącza do tych życzeń.

Czarno-białych zdjęć księżnej Kate było więcej

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz, kiedy już po tym, jak księżna Kate ogłosiła, że zmaga się z nowotworem, Pałac opublikował czarno-białą fotografię Middleton. W kwietniu, kiedy księżna Kate i książę Wiliam świętowali 13. rocznicę ślubu, na ich oficjalnym instagramowym koncie pojawił się czarno-biały portret pary. Internauci byli wystraszeni, a nawet oburzeni. Wówczas na prośbę Plotka zdjęcie pod lupę wziął ekscerpt od protokołu dyplomatycznego - doktor Janusz Sibora. "Tutaj trzeba znaleźć klucz. Sposób komunikowania się rodziny królewskiej jest opanowany do perfekcji. Ja obserwuję te ostatnie wystąpienia publiczne księcia Williama - on ma do perfekcji opanowane wszystkie gesty - przyjmowanie kwiatów, wręczanie kwiatów, uśmiechy, odwrócenie się na pożegnanie. To [wstawienie czarno-białego zdjęcia - red.] nie jest przypadek" - zaznaczył doktor Sibora. A później dodał: "Tam [w rodzinie królewskiej - red.] nie ma przypadków. Myślę, że chcieli powiedzieć, że ta rocznica ślubu jest dla nich smutną rocznicą, bo to się dzieje w cieniu choroby księżnej Kate. W obliczu tak poważnej choroby, jaką jest rak, to nie jest faux pas" - usłyszeliśmy.