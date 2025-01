2024 rok zdecydowanie nie był najłatwiejszy dla rodziny królewskiej. W marcu księżna Kate przekazała, że choruje na nowotwór. - W styczniu przeszłam poważną operację jamy brzusznej w Londynie i wtedy sądzono, że mój stan nie jest nowotworowy. Operacja zakończyła się sukcesem. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność nowotworu - mówiła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Teraz royalsi podsumowali cały rok, w którym nie zabrakło trudnych i pięknych momentów.

Wspomnienia rodziny królewskiej z 2024 roku. Księżna Kate na kadrze z chorą nastolatką

Na oficjalnym profilu księżnej Kate i księcia Williama pojawił się post podsumowujący 2024 rok. Royalsi opublikowali zdjęcia wykonane m.in. na: koncercie Taylor Swift, paradzie Trooping the Colour na cześć urodzin króla Karola III oraz bożonarodzeniowym kolędowaniu. W poście znalazła się także fotografia księżnej Kate z chorą na nowotwór Liz Hatton, która 2 października miała okazję spotkać się z rodziną królewską. Niestety dziewczyna zmarła niedługo po tym wydarzeniu. "W ostatnich dwóch miesiącach życia Liz była najszczęśliwsza. W dużej mierze było to zasługą ich [Kate i Williama - red.] życzliwości – naprawdę nie możemy im wystarczająco podziękować. Przed tym dniem w zamku Windsor Liz miała pewne możliwości, ale to spotkanie naprawdę zwróciło na nią uwagę opinii publicznej i pozwoliło, by jej marzenia stały się rzeczywistością" - wspominała spotkanie mama zmarłej w rozmowie z "Daily Mirror".

Księżna Kate ma misję? Informator zdradził plany żony księcia Williama

Informator portalu lifeandstylemag.com stwierdził, że księżna Kate ma zamiar pojednać członków rodziny królewskiej. Chodzi oczywiście o księcia Harry'ego, księcia Williama oraz króla Karola III. "Kate chce, aby rodzina się pojednała. (...) Kate ma misję sprowadzenia Harry'ego do domu" - czytamy na stronie. Skąd taka zmiana? Jak przekazał informator, podobno choroba pozwoliła księżnej Kate na zrozumienie tego, jak bardzo ulotne jest życie.