Nie da się ukryć, że król Karol III dźwiga na swoich barkach bardzo duży ciężar. Poza obowiązkami, które wiążą się z jego funkcją, mierzy się z własnymi problemami zdrowotnymi, a także martwi o chorującą na nowotwór księżną Kate. Dość powiedzieć, że ostatni okres w jego życiu nie należał do najłatwiejszych. Brytyjczycy niedawno mimo wszystko mogli zobaczyć króla Karola III niemal płaczącego ze śmiechu. Do niecodziennej sytuacji doszło podczas tegorocznego Royal Variety Performance.

Król Karol III nie mógł wytrzymać ze śmiechu. Wszystko zarejestrowały kamery

Royal Variety Performance to organizowana od 1912 roku gala z udziałem najważniejszych członków rodziny królewskiej. Podczas wydarzenia można oglądać występy komików, wokalistów, tancerzy czy magików, a dochód z niego przekazywany jest na organizację charytatywną Royal Variety Charity. Tegoroczna gala odbyła się 22 listopada, ale dopiero 15 grudnia została wyemitowana w brytyjskiej telewizji. Gwiazdą wydarzenia był król Karol III. Monarcha najbardziej wydawał się być zainteresowany występem stand-upera Scotta Bennetta z Yorkshire. Rozbawiły go żarty związane z otwieraniem zapinanego na suwak namiotu. - I nawet nie mówcie mi o ludziach, którzy robią to powoli. Słyszałeś tych ludzi? Byli obok nas. Opuszczenie namiotu zajęło im sześć godzin - opowiadał komik. Król nie mógł już powstrzymać śmiechu. Kamery przyłapały go zginającego się wpół z rozbawienia, a w jego oczach pojawiły się łzy. Jak przekazał zagraniczny portal Daily Mail, pozostali widzowie nie byli aż tak zachwyceni występem stand-upera.

Król Karol III wkrótce odwiedzi Polskę. Jaki jest cel jego wizyty?

W 2025 roku król Karol III planuje wiele delegacji. Wiadomo już, że pod koniec stycznia odwiedzi Polskę. Weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Monarcha przyjedzie do naszego kraju 27 stycznia 2025 roku. Wtedy wypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Co więcej, król Karol III regularnie wspiera inicjatywy, które upamiętniają ofiary ludobójstwa. Wielokrotnie miał okazję wypowiadać się na ten temat. Jest także patronem organizacji World Jewish Relief i Holocaust Memorial Day Trust. Więcej szczegółów na temat jego wizyty w Polsce znajdziecie TUTAJ.