Księżna Kate zaskoczyła nagłym powrotem do obowiązków królewskich i pojawiła się u boku księcia Williama podczas wizyty w Southport. To jej pierwsze publiczne wyjście od czasu zakończenia chemioterapii, więc ma szczególne znaczenie. Na początku września księżna Walii poinformowała, że leczenie chemioterapia już za nią, ale nadal nie jest w pełni zdrowa. "Moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień taki, jak nadejdzie" - podkreśliła we wpisie, który opublikowano na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie. W jednym z ostatnich wywiadów na temat zdrowia księżnej Kate wypowiedziała się jej ciotka, Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson o księżnej Kate. "To, co robi, jest nadzwyczajne"

O Sarah Ferguson zrobiło się głośno, kiedy związała się z synem królowej Elżbiety II, księciem Andrzejem. Para ma razem dwoje dzieci, księżniczki Eugenię i Beatrycze. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i para ostatecznie się rozwiodła. Mimo rozstania Sarah Ferguson nadal jest formalnie księżną Yorku. Niedawno pojawiła się w programie "This Morning" w ramach promocji swojej książki dla dzieci. Przy okazji miała okazję wypowiedzieć się na temat księżnej Kate. Ferguson sama ma za sobą trudne doświadczenia związane ze zdrowiem, bo chorowała na raka piersi i skóry. Księżna Yorku była bardzo poruszona nagraniem, które opublikowała w sieci księżna Kate, w którym poinformowała o swojej chorobie. - Film, który nagrała księżna, był po prostu niesamowity. Bardzo mnie poruszył - poskreśliła. Ferguson powiedziała, że podziwia księżną Kate za jej postawę. To, co robi żona księcia Williama, daje według niej wspaniały przykład innym.

Pokazuje światu, jak ważne są dbałość o siebie i miłość własna, aby móc pomagać innym. Myślę, że to, co robi, jest naprawdę nadzwyczajne!

- podsumowała Ferguson.

Księżna Kate i książę William odwiedzili Southport. Książęca para podziękowała ratownikom

Podczas wizyty w Southport księżna Kate i książę William spotkali się z rodzinami ofiar ataku nożownika. W lipcu na imprezę tematyczną dedykowaną Taylor Swift wdarł się mężczyzna z nożem i zaczął atakować dzieci. Trzy kilkuletnie dziewczynki straciły życie, a nauczycielka, która próbowała je uratować, została ciężko ranna. Książęca para spotkała się także z pracownikami służb ratunkowych, którzy uczestniczyli w akcji i podziękowała im za zaangażowanie i narażanie własnego życia na rzecz powodzenia akcji.