5 października Meghan Markle pojawiła się na charytatywnej gali na rzecz Szpitala Dziecięcego w Los Angeles. Żona księcia Harrego zaprezentowała się w odważnej czerwonej kreacji, czym skradła całe show. Okazuje się, że uwagę przykuło także nietypowe zachowanie księżnej Sussex.

Meghan Markle zawstydzona swoją pozą

Meghan Markle podczas sobotniego wydarzenia zrobiła piorunujące wrażenie, pozując w czerwonej, wieczorowej sukni projektu Caroliny Herrery. Wygląda na to, że w zjawiskowej kreacji czuje się dobrze, bo sympatycy rodziny królewskiej szybko dostrzegli, że to nie pierwszy raz kiedy księżna Sussex miała ją na sobie. Wcześniej, w 2021 roku pojawiła się w niej w Nowym Jorku na gali z okazji Dnia Weteranów w USA i Dnia Zawieszenia Broni w Wielkiej Brytanii. Mimo to uczestnikom eventu charytatywnego nie umknęło niecodzienne zachowanie Meghan. Miała sprawiać wrażenie "nieśmiałej", gdy przechadzała się po czerwonym dywanie.

Markle tuż po tym, jak ochoczo paradowała na ściance, nagle zawstydziła się swoją "zmysłową pozą". Chwilę potem zachichotała, odwróciła się i stanęła za ramieniem przyjaciółki, Kelly McKee Zajfen. Przyłapano ją nawet, jak chowa się za Kelly, czym próbowała uniknąć skierowanych na nią obiektywów. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na więź pomiędzy kobietami, które były dla siebie nieocenionym wsparciem podczas uroczystości i trzymały się za ręce. "Spędzanie czasu z jedną z jej najlepszych przyjaciółek, która przeszła przez tak niewyobrażalną stratę w ciągu ostatniego roku. Cieszę się, że była tam, by ją wspierać" - czytamy.

Przyjaciółka Meghan przeżyła tragedię

Kelly McKee Zajfen, która jest współzałożycielką Alliance of Moms, organizacji wspierającej młode mamy w systemie opieki zastępczej w Los Angeles, po wydarzeniu opublikowała zdjęcie, na którym jest razem z Meghan. W czułych słowach zwróciła się do przyjaciółki. "Byłam również niezmiernie wdzięczna, że mogłam uczestniczyć w tym pięknym wieczorze z jedną z moich najbliższych przyjaciółek" - napisała w poście. Kelly przeżyła tragedię w 2022 roku, kiedy jej dziewięcioletni syn George zmarł z powodu COVID-19 i wirusowego zapalenia opon mózgowych. Książę i księżna Sussex stali się wówczas ogromnym wsparciem dla Kelly i jej męża Juliana. Para we wrześniu 2024 roku wzięła udział w turnieju tenisowym, aby upamiętnić George'a.