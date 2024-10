Rodzina królewska zaliczyła wpadkę. Chodzi o ciążę księżniczki Beatrice

Księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi zaręczyli się w 2019 roku. Rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w kościele anglikańskim w Kaplicy Wszystkich Świętych w Royal Lodge. Ceremonia była skromna i prywatna ze względu na pandemię. W 2021 roku para powitała na świecie córkę, a ostatnio rodzina królewska ogłosiła, że księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi ponownie spodziewają się dziecka. Jak się jednak okazuje, wpis opublikowany na oficjalnym profilu Pałacu zawierał błąd.

Rodzina królewska krytykowana przez internautów. Chodzi o literówkę. "Czy oni tego nie czytają?"

1 października na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawił się wpis z informacją o ciąży księżniczki Beatrice. "Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrice i pan Edoardo Mapelli Mozzi z radością ogłaszają, że na początku nowego roku spodziewają się drugiego wspólnego dziecka: rodzeństwa dla Wolfiego i Sienny" - czytaliśmy. Jak się jednak okazuje, wpis został edytowany. Do pierwotnej wersji wkradła się literówka i błędnie zapisano oficjalny tytuł arystokratki, a więc "Highess" zamiast "Highness". Pomyłka nie umknęła czujnym internautom, którzy od razu ruszyli z komentarzami i wytknęli royalsom wpadkę. "Czy oni nie czytają tego, co napisali, zanim to opublikują? " - pisano w komentarzach. Całe szczęście pomyłka została bardzo szybko skorygowana.

Sarah Ferguson cieszy się z ciąży córki. "Nasza rodzina się rozrasta"

Po upublicznieniu informacji o ciąży księżniczki Beatrice jej mama Sarah Ferguson zamieściła w sieci wyjątkowy post. Nie kryła radości. "Obserwowanie, jak dorastasz jako matka, było jednym z największych przywilejów w moim życiu, a teraz obserwowanie, jak twoja rodzina rozkwita, jest absolutnym błogosławieństwem. Nasza rodzina się rozrasta, a wraz z nią miłość, która nas otacza. Nie mogę się doczekać, aby poznać tę małą istotkę" - pisała w mediach społecznościowych. Post poruszył zachwyconych internautów. "Jesteście wspaniałą rodziną", "Wzruszyłam się" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle znów spędza Williamowi sen z powiek. Chodzi o pamiątkę po księżnej Dianie