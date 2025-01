Donald Trump 20 stycznia został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polityk już zadomowił się w Białym Domu i wprowadził pierwsze zmiany nie tylko w swoim gabinecie. Amerykański przywódca raczej nie jawi się jako romantyk, a bardziej osoba, która w przeszłości nie miała problemu z tym, by wypowiadać się o kobietach w uprzedmiotawiający sposób. Zaskoczył obserwatorów i zamieścił wyjątkowe zdjęcia z żoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Poparcie dla Donalda Trumpa rośnie, ale nadal nie jest kolorowo

Donald Trump świętuje 20. rocznicę ślubu. W komentarzach armagedon

Na oficjalnym profilu na Instagramie "POTUS" (w skrócie President of the United States) pojawiło się zdjęcie Donalda Trumpa z Melanią Trump. Oboje zostali uchwyceni tyłem do obiektywu i zdaje się, że nie trzymali się za ręce. Pierwsza dama miała na sobie elegancką czerwoną suknię i zwiewne kimono, a prezydent USA zaprezentował się w klasycznym garniturze. Uwagę zwracają jego życzenia z okazji 20. rocznicy ślubu. Po takim stażu małżeństwa w Polsce obchodzi się porcelanowe gody.

Świętujemy 20 lat z moją piękną żoną i niesamowitą pierwszą damą, Melanią. Jesteś niezwykłą żoną i wspaniałą matką. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy

- napisał prezydent. Pod fotografią przeważają jednak negatywne komentarze, uderzające w politykę Trumpa, jak i jego związek z Melanią. "Ona cię nienawidzi i my tak samo", "Ją też deportujesz...", "Poświęćmy Melanii moment ciszy" - czytamy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Morawiecki zobaczył Ivankę Trump i go zatkało. Odpalił się na antenie TV Republika

Donald Trump pokazał zdjęcie ze ślubu. Suknia Melanii po latach to modowy koszmarek

78-letni polityk na X (dawniej Twitter) opublikował inne zdjęcie z ukochaną, pochodzące z ich głośnego ślubu, który odbył się 22 stycznia 2005 roku w Palm Beach na Florydzie. Po ceremonii zorganizowano wystawne przyjęcie w Mar-a-Lago, posiadłości należącej do Trumpa. Wśród zaproszonych osób był Bill i Hillary Clinton. Była modelka postawiła na bogato zdobioną suknię od Christiana Diora. Mimo luksusowej metki, po latach kreacja nie zachwyca - odwinięty za głowę welon ułożył się w mało elegancki sposób, a suknia została wykonana z połyskującego materiału, co teraz może kojarzyć się z kiczem. Podobnie, jak dół kreacji, z falbanami i licznymi aplikacjami. Melania po latach jest zachwycona samym ślubem z Donaldem, jak i suknią, o czym opowiadała w wywiadzie dla Fox News.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!