20 stycznia odbyła się inauguracja Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiadomo już, że polityk wraz z Melanią Trump wprowadzili się do Białego Domu i zaczęli się urządzać. Prezydent ponowne zamontował na biurku w swoim gabinecie czerwony przycisk zamknięty w drewnianym pudełku. Wcześniej Joe Biden go zlikwidował, ale Trump nie chciał rezygnować z ulubionego gadżetu. Po naciśnięciu pracownicy przynoszą mu jego ulubiony napój, czyli dietetyczną colę. Amerykański przywódca jest ogromnym fanem fast foodów. Mimo miliardów na koncie, przysługuje mu prezydenckie wynagrodzenie. Od wielu lat pozostaje niezmienne.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald i Melania Trumpowie wypuścili swoje kryptowaluty. To idealne narzędzie do lobbingu

Donald Trump tyle może zgarnąć z prezydenckiej wypłaty. Kosmiczna kwota

Donald Trump lubi podkreślać, że samodzielnie zbudował swoje imperium. Nie chwali się jednak tym, że wywodzi się z majętnej i uprzywilejowanej rodziny. Zanim ponownie wprowadził się do Białego Domu, mieszkał w bogato i nowocześnie urządzonym apartamencie Trump Tower na Manhattanie, który dosłownie ocieka złotem. Jako prezydent Trump może liczyć na pensję podstawową w wysokości 400 tys. dol. (ok. 1,65 mln zł) rocznie. Ustalono ją w 2001 r. i od tego czasu nie zwiększono. Kwota ta podlega opodatkowaniu.

Oprócz tego przysługują mu również liczne dodatki, jak ten na wydatki reprezentacyjne w wysokości 50 tys. dol. (ok. 206,5 tys. zł), fundusz podróżny wynoszący 100 tys. dol. (ok. 413 tys. zł) oraz budżet rozrywkowy w wysokości 19 tys. dol. (ok. 78,5 tys. zł) rocznie. Polityk ma również dostęp do Air Force One i Marine One, floty opancerzonych limuzyn i może liczyć na całodobową ochronę Secret Service.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Melania Trump zmienia zasady gry. Oto jej plan na drugą kadencję męża

Druga kadencja Trumpa. Przy pierwszej zrezygnował z prezydenckiej wypłaty

Nie wiadomo, czy polityk przyjmie prezydenckie wynagrodzenie. Podczas ostatniej kadencji w latach 2017-2021 Donald Trump zrzekł się prezydenckiej pensji, którą przeznaczył na działalność charytatywną - jak chociażby walkę z koronawirusem. Wspierał też Departament Bezpieczeństwa Krajowego w budowie muru na południowej granicy oraz Narodowy Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!