Justin i Hailey Bieberowie są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w show-biznesie. Modelka i piosenkarz stanęli na ślubnym kobiercu 30 września 2019 roku. Uroczystość odbyła się w luksusowym kurorcie Montage Palmetto Bluff. W sierpniu 2024 roku celebryci powitali na świecie syna Jacka Bluesa. "Witaj w domu" - pisał szczęśliwy Justin Bieber w mediach społecznościowych. Co jakiś czas w sieci pojawiają się wiadomości o rzekomym kryzysie w związku piosenkarza i modelki. Tak też było tym razem.

Justin Bieber przestał obserwować żonę na Instagramie. W sieci prawdziwa burza

21 stycznia fani Justina Biebera dopatrzyli się, że Justin Bieber przestał obserwować żonę na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarz wciąż śledził konta 804 celebrytów, w tym m.in. Kendall Jenner, Olivii Rodrigo oraz Eda Sheerana. Zachowanie męża Hailey Bieber mocno zdziwiło internautów, którzy od razu ruszyli z komentarzami na platformie X. "O co chodzi? Czy oni się rozstali?", "Przecież oni dopiero zostali rodzicami. Szok", "Mam nadzieję, że to jakiś błąd", To oznacza jedno, chyba się rozstali" - czytamy. Justin Bieber postanowił uspokoić fanów i szybko zamieścił w sieci wytłumaczenie. "Ktoś wszedł na moje konto i przestał obserwować moją żonę. Robi się tu podejrzanie" - czytamy na InstaStories. Post jednak szybko zniknął z jego profilu, a wiele osób nie do końca wierzy w jego słowa. Co sądzicie?

Justin Bieber o małżeństwie. "Doznałem lekkiego załamania nerwowego"

Jakiś czas temu Justin Bieber udzielił bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedział o małżeństwie. Przyznał, że tuż po ślubie przeszedł załamanie nerwowe. - Czasami trudno spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że może nie jesteś osobą, za którą się uważałeś. Wynika to z traumy i różnych okoliczności życiowych. Kiedy się ożeniłem, doznałem lekkiego załamania nerwowego, gdy zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów - powiedział w "The Ebro Show".

