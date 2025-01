Christian Juttner to amerykański aktor, który podbił dziecięce produkcje Disneya. Znamy go z "Powrotu z Góry Czarownic", "Chcę trzymać cię za rękę", "Magicznego świata Disneya" i "Roju". Pojawił się także w "The Bionic Woman", "Wonder Woman" oraz "The Rookies". Wieść o jego odejściu zasmuciła bliskich i fanów, którzy są pogrążeni w rozpaczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Werner wspomina o ostatnich chwilach ojca

Christian Juttner nie żyje. Pożegnał go kolega po fachu

Aktor długi czas nie występował już w nowych produkcjach. Po raz ostatni mogliśmy zobaczyć go "General Hospital" z 1981 roku. Juttner postanowił przebranżowić się na emeryturze i założył hutę szkła w Saint Croix na Karaibach. Następnie otworzył firmę w Kalifornii. Wiemy, że gwiazdor odszedł z przyczyn naturalnych, co przekazała TMZ jego córka Aidan Juttner. Gwiazdor osierocił ponadto córkę Ryan i syna Lucasa. Jego odejście przeżywają również koledzy z branży filmowej, między innymi Ike Eisemann, którego widzieliśmy w "Górze Czarownic". "Ze smutkiem dowiedziałem się, że zmarł Christian Juttner, jeden z moich współpracowników w filmie "Powrót z góry czarownic". Był niesamowitym aktorem i jedną z najmilszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. RIP "Dazzler"" - napisał w mediach społecznościowych.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Aktor Disney'a spędził noc w areszcie. Ukradł chipsy. Potem się awanturował

Fani Juttnera reagują na tragiczne wieści. Pojawiło się mnóstwo wyrazów współczucia

Pod wpisem Eisemanna nie brakuje komentarzy. Internauci zaczęli wspominać zmarłego gwiazdora. "Bardzo mi przykro z powodu jego śmierci", "Przykro mi z powodu twojej straty, Ike. Czysty przypadek: oglądałem dokument Disneya o powstawaniu tego filmu i przywołałem wesołe wspomnienia z oglądania filmu w dniu premiery i tego, jak dobrzy w nim wszyscy byliście", "Był taki młody!", "Przykro mi to słyszeć. Kiedy byliśmy dziećmi, uwielbiałem oglądać wszystkie twoje filmy. Ogromnie dziękujemy tobie i wszystkim twoim przyjaciołom, którzy ugościli nas w pierwszym rzędzie teatru! Dbaj o siebie!" - czytamy komentarze pod wpisem na Facebooku. Do posta zostało dołączone zdjęcie Juttnera z młodzieńczego okresu. Fani zapamiętali go jako radosnego młodzieńca.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!