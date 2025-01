Donald Trump może śmiało powiedzieć, że 2024 rok miał wyjątkowo udany. Po wygranych wyborach prezydenckich w USA postanowił uczcić zwieńczenie roku i zabawić się w towarzystwie rodziny, przyjaciół i możnych tego świata. Nie zapomniał także o tych, którzy wkrótce z nim obejmą stanowiska w Białym Domu. Zaprosił gości do swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Sylwester w posiadłości przyciągnął także fotoreporterów.

Donald Trump wyprawił sylwestra u siebie. Na imprezie błyszczała nie tylko Melania

Donald Trump w sylwestrową noc postawił na klasyczną elegancję - zaprezentował się w czarnym smokingu i muszce. Podobnie jego żona wybrała czerń. Melania Trump założyła długą sukienkę z głębokim rozcięciem na nodze, dobierając do niej lakierowane szpilki. W identycznym stroju co prezydent elekt pojawił się Elon Musk. Od wielu miesięcy jest on wymieniany jako jeden z członków gabinetu Trumpa. Ma objąć stanowisko przewodniczącego Departamentu Efektywności Rządu. Miliarder na imprezę zabrał jednego ze swoich najmłodszych synów o imieniu X AE A-XII. Kilkulatek bawił się w towarzystwie ojca. Kto jeszcze pląsał na parkiecie Trumpa? Wśród zaproszonych znaleźli się przyszły wiceprezydent USA JD Vance z żoną, a także Scott Morrison, premier Australii.

Sylwester u Donalda Trumpa. Tak bawili się goście

Do internetu trafiły także nagrania z imprezy. Na jednym z nich widać nie tylko bogato udekorowane kwiatami stoły i wystrojoną ogromną salę, ale też pląsających Trumpa i Muska do piosenki "YMCA", która stała się hymnem zwycięskiej kampanii prezydenckiej polityka. Miliarderzy wykonują charakterystyczny taniec, znak rozpoznawczy utworu. Z boku podrygiwała także Melania Trump. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych ma zostać zaprzysiężony i oficjalnie objąć władzę w styczniu. Huczny sylwester był więc jedną z ostatnich imprez przed przeprowadzką do Białego Domu.