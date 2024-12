Ciężarna Megan Fox rozstała się z partnerem! Szokujący powód

Megan Fox niedawno ogłosiła, że spodziewa się dziecka z wieloletnim partnerem, Machine Gunem Kelly'm. Jak się jednak okazuje, ich związek nie przetrwał próby czasu i nie dotrwał nawet do porodu. Zagraniczne media donoszą, że para się rozstała. Powodem miało być to, że raper dopuścił się zdrady.

Megan Fox rozstała się z partnerem. Wszystko przez to, co znalazła w jego telefonie

Aktorka, którą większość kojarzy z roli w "Transfomersach", kilka tygodni temu ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Pociecha przyjdzie na świat w marcu przyszłego roku. 38-latka zaszła w ciążę z raperem, Machine Gunem Kelly'm i spodziewa się z nim pierwszego dziecka. W programie "Good Morning America" wyjawiła, że wcześniej poroniła. Celebrytka ma już trzech synów z byłym mężem. Gwiazda poznała się z muzykiem w 2020 roku planie filmu "Midnight in the Switchgrass". Jakiś czas później doszło do zaręczyn. Nie jest między nimi jednak kolorowo.

Jak informuje portal TMZ, para już zdążyła się rozstać. Wszystko rozgrywać się miało podczas wspólnego wypadu z okazji Święta Dziękczynienia. Zakochani udali się do kurortu narciarskiego w Vail. Jak twierdzą osoby z otoczenia pary, podczas wyjazdu Megan Fox miała odkryć w telefonie ukochanego dowody zdrady. Po tym aktorka zażądała, by partner jak najszybciej wyniósł się ze wspólnie wynajmowanego apartamentu. To koniec ich ponad czteroletniego związku.

To nie pierwsze problemy w związku aktorki i rapera

To już nie pierwszy razy, gdy pomiędzy aktorką i raperem doszło do kłótni. Jakiś czas temu Megan Fox miała dowiedzieć się o tym, że ukochany prowadzi podwójne życie. Po tych rewelacjach gwiazda skasowała wspólne zdjęcia z social mediów, czym dosadnie zasygnalizowała, że w ich związku nie dzieje się dobrze. Po czasie jednak Fox zdecydowała się na danie Kelly'emu kolejnej szansy. Wrócili do siebie, a fakt, że celebrytka zaszła w ciążę z raperem, sprawiał, że wielu z pewnością uwierzyło w to, że zakochani w końcu się dogadali. Najwyraźniej to nie wystarczyło, by aktorka mogła spać spokojnie.