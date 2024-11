Elton John ma poważne problemy zdrowotne. "Nic nie widzę"

Elton John ma za sobą trudne chwile. W sierpniu 2023 roku poślizgnął się w swojej wilii w Nicei i trafił do szpitala. Przebywał na oddziale ortopedii, ale dość szybko został wypisany do domu. - Ma się dobrze - uspokajał fanów menedżer 77-letniego muzyka. Teraz Elton John znów musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi. Wszystko przez poważną infekcję oka.

Elton John nie może nagrywać piosenek. "Nie widzę nawet tekstu"

Elton John wystąpił ostatnio w programie "Good Morning America", gdzie opowiedział o problemach ze wzrokiem. - W lipcu straciłem wzrok na prawe oko z powodu infekcji złapanej na południu Francji. Teraz minęły już cztery miesiące, odkąd nie widzę. Dodatkowo moje lewe oko nie jest w najlepszej formie - powiedział przed kamerami. Muzyk stara się pozostawać optymistą, jednak jego codzienne funkcjonowanie jest bardzo utrudnione. - Jestem teraz uwięziony, ponieważ mogę wyjść i udzielić wywiadu, ale wchodząc do studia i nagrywając, sam nie wiem. Nie widzę nawet tekstu. (...) Nic nie widzę, nic nie mogę przeczytać, nic nie mogę obejrzeć - wyznał w programie. Dodał także, że stara się, aby sytuacja uległa poprawie. Nie wyjawił jednak szczegółów. - Gdzieś tam jest nadzieja i światełko w tunelu, że w końcu będzie lepiej - skwitował podczas rozmowy w "Good Morning America".

Elton John o nowej płycie. "Muszę wstać z czterech liter"

Podczas rozmowy nie zabrakło także tematu nowego albumu muzyka, o którym wspomniał w maju. - Bardzo was zaskoczy (...). Krążek jest naprawdę wspaniały. Żywiołowy, przepełniony witalnością i młodością - zapowiadał wówczas podczas uroczystości Rock And Roll Hall Of Fame. Niestety przez problemy zdrowotne Elton John musiał przerwać pracę. Ma jednak zamiar powrócić do wykonywania obowiązków. - Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz cokolwiek robiłem, więc muszę po prostu ruszyć tyłek - powiedział muzyk w programie "Good Morning America".