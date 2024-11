Hugh Jackman to popularny aktor, którego widzowie mogą znać z takich produkcji, jak "Wolverine", "Labirynt" oraz "Giganci ze stali". Nie da się ukryć, że wśród formatów, które zmieniły jego życie, jest "Corelli". Na planie poznał o 13 lat starsza od siebie Deborrę-Lee Furness. Wówczas kobieta była wielką gwiazdą. Aktorzy szybko wpadli w sobie oko, a występ w serialu był początkiem ich wspólnej drogi. Jeszcze niedawno świętowali 27 lat razem. Wszystko zmieniło się w 2023 roku, gdy niespodziewanie ogłosili rozstanie. Teraz wyszło na jaw, że Hugh dopuścił się zdrady.

Hugh Jackman zdradził Deborrę-Lee Furness?

Wyszło na jaw, co było powodem rozstania Hugh Jackmana i Deborry-Lee Furness. Nie co, a kto! Okazało się, że spekulacje mediów były poparte faktami. Zagraniczne portale podają, że Jackman miał romans z Sutton Foster, aktorką z Broadwayu, którą poznał na planie musicalu "The Music Man" w 2020 roku. Spektakl miał premierę w 2022 roku i był grany do 2023 roku. Oficjalną informację podał magazyn "US Weekly", który cytował informatora, który był znajomym Sutton Foster.

Relacja Sutton i Hugh była powodem rozstania Hugh i Deb. Wielu ludzi na Broadwayu o tym wiedziało, ale zachowywaliśmy dyskrecję, ponieważ oboje są wspaniałymi ludźmi. Wszyscy szanowali ich prywatność. Doszło do romansu i nakładania się relacji. Teraz są naprawdę szczęśliwi. Wizerunek Hugh jako najmilszego faceta w Hollywood sprawia, że nie wie, jak sobie z tym poradzić

- czytamy w "US Weekly". Nie da się ukryć, że Deborra-Lee Furness była bardzo zaskoczona takim obrotem spraw. Kobieta dowiedziała się jako ostatnia, że mąż ją zdradzał. Według innego źródła zagranicznego, niełatwo przyjęła tę informację. "To była najgorzej strzeżona tajemnica na Broadwayu, a Deborra-Lee dowiedziała się jako ostatnia. Co gorsza, Hugh się do tego nie przyznał!" - przekazał informator.

Decyzja Hugh Jackmana i Deborry-Lee Furness była zaskoczeniem. Prawdziwa przyczyna rozwodu szokuje

Wiadomość o rozstaniu Hugh Jackmana i Deborry-Lee Furness wstrząsnęła światem show-biznesu. W 2023 roku małżeństwo ogłosiło, że wspólnie podjęło ważną decyzję. Informacja została przekazana w oświadczeniu, które opublikował portal People. Wówczas gwiazdy podkreśliły, że najważniejsza jest dla nich rodzina. Warto przypomnieć, że Jackman i Furness adoptowali dwójkę dzieci: Oscara Maximiliana i Avę Eliot. "Byliśmy błogosławieni możliwością spędzenia razem prawie trzydziestu lat w cudownym, pełnym miłości małżeństwie. Nasza podróż się teraz zmienia i postanowiliśmy się rozstać, aby kontynuować nasz indywidualny rozwój (...). Nasza rodzina była i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. (...) Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrozumiałość w zakresie poszanowania naszej prywatności w czasie, gdy nasza rodzina przechodzi przez tę zmianę" - napisali Jackman i Furness. ZOBACZ TEŻ: Hugh Jackman rozstał się z żoną, a teraz takie wieści. Zagraniczne media huczą od tego, co miał w torbie