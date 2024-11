Melania Trump w trakcie kampanii wyborczej męża trzymała się raczej z boku i nie brała w niej czynnego udziału. Kiedy okazało się, że Donald Trump najprawdopodobniej zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, pojawiła się u jego boku na uroczystym wiecu i zaskoczyła doborem kreacji. Postawiła na skromność i prostotę. W sieci krążą zdjęcia ze ślubu pary. Zobaczcie, jak nowa pierwsza dama USA wyglądała podczas tej ceremonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurzajewski pozwał Smaszcz. W sądzie doszło do sceny

W takiej kreacji Melanie Trump wzięła ślub z Donaldem. Kreacja kosztowała fortunę

Donald Trump ma za sobą bogate życie uczuciowe. Melania Trump jest jego trzecią żoną. Wcześniej polityk związany był z Czeszką Ivaną. Z tego związku para ma trójkę dzieci, Erikę, Ivankę i Donalda Jr. Drugą żoną polityka jet modelka i aktorka Marla Maples, z którą wdał się w romans będąc jeszcze w związku małżeńskim z Ivanką. Ma z nią jedno dziecko, córkę Tiffany. Z Melanią Donald Trump spotkał się po raz pierwszy w 1998 roku podczas New York Fashion Week. Jak wspominała modelka w rozmowie z "Harper's Bazaar", Trump chciał zdobyć jej numer telefonu, ale ponieważ był na wydarzeniu z inną partnerką, to Melania nie chciała mu go dać i poprosiła o jego. Jak sama podkreśliła, była ciekawa czy dostanie numer służbowy, czy prywatny. Jak się okazało, Trump podał jej obydwa kontakty.

Rok później para zaczęła pojawiać się razem na ściankach i już nie kryła się ze swoim uczuciem. W 2004 roku Trump się oświadczył. Na palcu Melanii wylądował pierścionek o wartości ponad półtora miliona dolarów. 22 stycznia 2005 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia miała miejsce w Palm Beach na Florydzie. Melania miała na sobie wartą około 200 tys. dolarów kremową suknię z domu mody Dior, a spektakularna ceremonia była dopracowana w każdym calu. Wesele zorganizowano w jasnej kolorystyce, a nad stołami wisiały ogromne bukiety kwiatów. Jeśli Melania Trump jako mała dziewczynka wyobrażała sobie swój ślub jako ceremonię na miarę księżniczki, to z pewnością tego dnia spełniła te marzenia.

Melania Trump na zdjęciach z lat 80. Miała wtedy 16 lat. Jest nie do poznania

Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia Melanii Trump z lat 80., z czasów, zanim poznała przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Żona polityka urodziła się w słoweńskiej części Jugosławii. Już jako nastolatka zaczęła pracę w modelingu. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Pojawiła się m.in. na okładce magazynu "Vogue" i "Harper's Bazaar". Na fotografiach, które robią furorę w sieci, miała zaledwie 16 lat. Internauci najpierw nie chcieli uwierzyć, że to właśnie ona jest na zdjęciach. Potem zgodnie przyznali, że nie przypomina samej siebie i naprawdę trudno ją poznać. Fotografie, o których mowa, możesz obejrzeć tutaj: Tak wyglądała Melania Trump, zanim spotkała męża. Na zdjęciach z lat 80. jest nie do poznania