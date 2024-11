Kamala Harris i Doug Emhoff pobrali się w 2014 roku. Polityczka tym samym została macochą dwójki jego dzieci z poprzedniego związku - Colego i Elli. Para tworzy zgrany i szczęśliwy związek. Jakiś czas temu małżonkowie opowiedzieli o tym, jak się poznali.

Zobacz wideo Trump i Kamala idą łeb w łeb w sondażach. Czy zwycięstwo faktycznie będzie o włos?

Kamala Harris i Doug Emhoff poszli na randkę w ciemno

Kamala Harris i Doug Emhoff poznali się w 2013 roku. Ona była wówczas prokurator generalną Kalifornii, a on prawnikiem z Los Angeles. Zakochani poznali się dzięki przyjaciółce Harris - Chrisette Hudlin. To ona umówiła ich na randkę.

Moja najlepsza przyjaciółka umówiła nas na randkę w ciemno. I powiedziała: "Po prostu mi zaufaj. Po prostu mi zaufaj". Wiecie, chciała, żebym po prostu w to weszła. I powiedziała: "Nie szukaj go w Google". Zrobiłam to!

- opowiadała Harris jakiś czas temu w programie "Sunday Morning" emitowanym w stacji CBS News.

Z kolei jej mąż opowiadał, że na pierwszą randkę zabrał ją na mecz Lakersów, a następnego dnia zostawił Kamali na poczcie głosowej wiadomość, która do dziś go zawstydza. - Zostawiłem tę śmieszną pocztę głosową, którą zapisała i odtwarzała mi co roku w naszą rocznicę. Myślałem, że już nigdy się do mnie nie odezwie, ale... - powiedział Emhoff. Harris stwierdziła, że ten gest był uroczy. Później dodała: - Rano po naszej pierwszej randce Doug wysłał mi e-mail z listą dostępnych terminów na najbliższe kilka miesięcy. I napisał: Jestem za stary, by grać w jakieś gierki. Naprawdę cię lubię i chcę sprawdzić, czy to zadziała - przytoczyła wiadomość.

Mąż Kamali Harris ma polskie korzenie

Nie każdy wie, ale Doug Emhoff ma przodków, którzy pochodzili z Polski. Mąż Harris jest synem Żydów - Barbary i Michaela Emhoff i urodził się na Brooklynie. Amerykański prawnik był jednak ciekawy pochodzenia i postanowił przyjrzeć się swojemu drzewu genealogicznemu. Tak też trafił do Polski, a dokładniej do miejscowości, z której wywodzą się jego przodkowie. - Właśnie z Gorlic pochodziła jego prababka, która nosiło nazwisko Blech - przekazał w rozmowie z portalem gorlice.naszemiasto Łukasz Polański, prezes stowarzyszenia Sadecki Sztetl oraz koordynator do spraw genealogicznych i historycznych. Prawnik przyjechał nawet jakiś czas temu do wspomnianych Gorlic.

Co ciekawe, kiedy Kamala Harris została wiceprezydentką USA, Emhoff ogłosił, że po jej inauguracji rezygnuje z pracy, aby skupić się na obowiązkach drugiego dżentelmena i wspieraniu żony. - Chciałbym widzieć więcej kobiet na stanowiskach i więcej ich partnerów, którzy zapewnią im wsparcie, a także warunki i przestrzeń do osiągnięcia sukcesu - mówił w wywiadzie dla NowThis News.

Ile lat ma Kamala Harris? Ile lat ma Donald Trump?

Warto nadmienić, że w związku z wyborami w USA internauci szukają w sieci nie tylko informacji na temat Douga Emhoffa. Interesuje ich także, w jakim wieku są Kamala Harris i Donald Trump. Między politykiem a polityczką jest spora różnica wieku. Trump w czerwcu tego roku skończył bowiem 78 lat, a Kamala Harris w październiku obchodziła 60. urodziny.