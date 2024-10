17 października media obiegła informacja o śmierci Liama Payne'a. Były członek zespołu One Direction zmarł w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Media dotarły do zdjęć z pokoju wokalisty, które zostały zrobione tuż po jego śmierci. Widać na nich m.in. rozbity ekran, butelkę z alkoholem oraz zapalniczkę. Pod hotelem codziennie zbierają się fani piosenkarza, którzy śpiewają jego utwory i jednoczą się w trudnych momentach. Ostatnio dołączył do nich ojciec Liama Payne'a.

REKLAMA

Zobacz wideo Minge opowiada o kryzysie. Wspomniała o "wyroku śmierci"

Ojciec Liama Payne'a przed hotelem w Argentynie. Zjednoczył się z fanami

Geoff Payne, ojciec wokalisty, przyjechał do Argentyny i odwiedził hotel, w którym zmarł jego syn. Mężczyzna zatrzymał się przed wejściem do budynku, gdzie zebrali się fani. Poświęcił czas na czytanie pozostawionych przez nich listów i oglądał zdjęcia swojego syna. Reporterka Sky News, która była na miejscu, przekazała informacje o zachowaniu taty zmarłego piosenkarza. "Od czasu do czasu zatrzymywał się, by założyć okulary i przeczytać notatki napisane po angielsku, a także podnosił zdjęcia, by je pocałować" - czytamy na stronie. Mężczyzna był wdzięczny wszystkim zebranym pod hotelem osobom. "Podziękował fanom za obecność" - dodała reporterka. Geoff Payne stanął także na balkonie, z którego wypadł Liam. Jak informują argentyńskie media, po wizycie w hotelu mężczyzna odwiedził kostnicę, aby zidentyfikować ciało swojego syna. Miał także spotkać się z prokuraturą i omówić kwestię sprowadzenia zwłok do Wielkiej Brytanii.

Rodzina Liama Payne'a wydała oświadczenie. Emocjonalne słowa

Niedługo po śmierci Liama Payne'a jego rodzina wydała oficjalne oświadczenie. Bliscy wokalisty mieli prośbę do fanów. "Liam będzie na zawsze w naszych sercach i będziemy go pamiętać – jego miłą, zabawną i odważną duszę. Wspieramy się nawzajem najlepiej, jak umiemy jako rodzina. Prosimy o uszanowanie prywatności i miejsca w tym przykrym czasie" - czytamy w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Cheryl Cole żegna Liama Payne'a zdjęciem z ich synem. Wpis jego dziewczyny też ściska za serce